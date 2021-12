Studie: Zahnzusatz top, Stationär flopp Das sind die besten privaten Krankenzusatzversicherungen

Viele Zahnzusatztarife können überzeugen



„Grundsätzlich hat sich der Leistungsumfang der Zahntarife in den zurückliegenden zehn Jahren zunehmend verbessert“, fasst Reiner Will, Chef der Rating-Agentur Assekurata, das Ergebnis der aktuellen Untersuchung seines Analysehauses zusammen. Denn, so Will weiter, während in früheren Tarifen meist nur Zahnersatz, Inlays und Implantate versichert waren, übernehmen inzwischen viele Versicherer auch Kosten für Zahnbehandlungen, Prophylaxe und kieferorthopädische Leistungen.



Vorsicht bei Zahntarifen für Kinder



Die Analyse der Zahnzusatztarife für Kinder zeigt allerdings, dass die Versicherer sehr unterschiedlich für kieferorthopädische Leistungen zahlen. So würde Kunden zwar oft eine Erstattung von bis zu 100 Prozent in Aussicht gestellt, tatsächlich sei die Leistung jedoch pro Kalenderjahr oder pro Versicherungsfall auf einen Maximalbetrag begrenzt.



Da die Übernahme kieferorthopädischer Kosten das wichtigste Leistungselement dieser Zielgruppe ist, rät Assekurata-Chef Will: „Vermittler und Kunden sollten auf diese Leistungseinschränkung aus Haftungs- und Absicherungsgesichtspunkten besonders achten.“