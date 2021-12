Studie: Zahnzusatzversicherungen sind besonders beliebt

Laut einer aktuellen Umfrage der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) sind insgesamt 86 Prozent der Deutschen von den Einschnitten des Gesetzgebers betroffen. Eine private Krankheitskostenvollversicherung besitzen nur 11 Prozent der Bundesbürger. Unter den 1.000 Befragten ist die Zahnzusatzversicherung mit 24 Prozent die bei Weitem beliebteste Ergänzungsversicherung. Zusätzliche Versicherungen im Bereich Krankentagegeld folgen mit 18 Prozent. Auch Ergänzungsversicherungen in der stationären Behandlung (15 Prozent), in der privaten Pflege (11 Prozent) sowie in der Ambulanten Behandlung (8 Prozent) sind beliebt.