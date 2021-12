Studie zu Dividendenaktien Rekorde mit Alarmsignal

Deutsche Unternehmen schütten in diesem Jahr mehr Geld an ihre Aktionäre aus als jemals zuvor: 57 Milliarden Euro übertreffen die bisherige Höchstmarke um 6,6 Prozent. Dennoch gibt es Warnzeichen, wie die Research-Plattform Dividendenadel in einer Studie feststellt. In unserer Bilderstrecke sehen Sie, welche Firmen am freigiebigsten sind und worauf Anleger ebenfalls achten müssen.