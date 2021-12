Studie: Zufriedenheit mit Maklerpools steigt

Als zentrale Vorteile betrachten die Befragten vor allem die Zugangsmöglichkeiten zu Versicherern und Fondsgesellschaften, die einen zu hohen Mindestumsatz bei Direktanbindung verlangen (49 Prozent), die Erweiterung des eigenen Angebots (44 Prozent), das Angebot exklusiver Deckungskonzepte (41 Prozent) und die Unterstützung bei der Auswahl der besten Produkte (32 Prozent). Maklerpools mit besonderen IT-Kompetenzen haben einen großen Wettbewerbsvorteil, so die Studie weiter. Denn die Makler wollen eine hochwertige Bedienung, die vorzugsweise automatisch abgewickelt werden soll. Auch die Bereitstellung der Software ist eine Pool-Kompetenz, die von Maklern sehr geschätzt und mittlerweile erwartet wird.Mehr als die Hälfte aller befragten Makler bezeichnet die Zusammenarbeit mit den Maklerpools aktuell als insgesamt „sehr gut“ oder „ausgezeichnet“. Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 40 Prozent. Besonders gut schneiden dabei Aruna, Fonds Finanz, German Broker.net und Invers ab. Insgesamt neun Pools werden von den befragten Maklern überdurchschnittlich oft weiterempfohlen.Was die Zufriedenheit mit verschiedenen Leistungsebenen betrifft, bestehen teils deutlich Unterschiede. Während der in punkto Zusammenarbeit am besten bewertete Maklerpool beispielsweise von 84 Prozent aller befragten Makler gelobt wird, äußern sich nur 13 Prozent positiv über den letztplatzierten. Eine ähnlich breite Spanne lässt sich beim Preis-Leistungsverhältnis beobachten. Hier schwankt die Zahl der Zufriedenen zwischen 87 und 19 Prozent. Auch die Serviceunterstützung der Maklerpools wird sehr unterschiedlich bewertet. Die Freundlichkeit des Service-Personals wird beispielsweise von durchschnittlich 62 Prozent aller Befragten gelobt. Die Spanne reicht allerdings von 93 bis 22 Prozent. Die Einschätzung der Kompetenz der Mitarbeiter, die von durchschnittlich etwas mehr als jedem Zweiten gelobt wird, fällt ebenfalls höchst unterschiedlich aus.