Studie zur Altersvorsorge Knapp 50 Prozent der Deutschen haben akuten Beratungsbedarf

48 Prozent der Deutschen besitzen mindestens eine private Lebens-oder Rentenversicherung. Allerdings sind die Neuabschlüsse in den vergangenen fünf Jahren. Das ist ein Ergebnis der aktuellen Altersvorsorge-Studie des Marktforschungsinstituts TNS Infratest.Entsprechend hoch ist auch der: So haben 48 Prozent der Befragten ihre Altersvorsorge noch nicht ausreichend geplant. Und nur jeder dritte ist überhaupt bereit, Geld fürs Alter zurück zu legen. Besonders schwer tun sich die Befragten mit. Handelt es sich hingegen um flexibel gestaltete Produkte, die sich unkompliziert an das Leben der Sparer anpassen, dann sind die Befragten wesentlich offener.Versicherer wie Standard Life, Generali und Ergo haben zwar bereits neue Produkte entwickelt, die im Gegensatz zu den Klassikern. Allerdings, so die Studienautoren: „Die neuen Angebote mit höherer Renditechance bei gleichzeitig höherer Volatilität sind noch recht unbekannt und stehen mit der weit verbreiteten Risikoaversion der Deutschen in Konflikt.“Zwar sei das Absatz-Potenzial da. Um die Angebote aber tatsächlich an den Kunden zu bringen, bedürfe es eines. Fazit der Studienautoren: „Das Problem Altersvorsorge wird von den Befragten als unangenehm empfunden und auf die lange Bank geschoben.“Für die Studie führte TNS Infratest insgesamt 1.406 Interviews. Die Ergebnisse sindfür die deutsche Bevölkerung im Alter zwischen 18 und 65 Jahren.