Studie zur Finanzbranche: Stabilität mit Rückfallgefahr

Die Finanzinstitute schreiben derzeit wieder gute Gewinne. So machten sie 2009 im Schnitt 57 Prozent der krisenbedingten Marktwertverluste wett. „Allerdings bedeutet die massive Schuldenübertragung von Haushalten und Unternehmen zu Schulden der öffentlichen Hand von bis zu 70 Prozent, dass die Erholung nicht unbedingt langfristig sein muss“, erklären die Forscher.Auch den Bankenchefs erscheint ein Rückfall in die Nach-Krisen-Verhältnisse als gut möglich. Ob dieser tatsächlich eintreten wird, hängt vom regulatorischen Umfeld sowie von der Stärke der Gesamtwirtschaft außerhalb der Finanzbranche ab.32 Prozent der Vorstandsvorsitzenden glauben an einen W-förmigen Rezessionsverlauf. Sie rechnen also damit, dass es mit der Wirtschaft nach einer kurzen Erholungsphase 2009 wieder abwärts geht.60 Prozent der Befragten erwarten zudem keine dauerhafte Besserung der wirtschaftlichen Situation vor 2012. In Zukunft werden sich die Institute vor allem auf zwei Aspekte konzentrieren müssen, so die Studie weiter. Das wäre zum einen ihre Reputation, zum anderen eine maßgeschneiderte Analyse der Kundenbedürfnisse. "Viele Institute werden nicht um eine Neuausrichtung ihres Geschäftsmodells herum kommen", erklärt Raab.