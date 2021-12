Studie zur PKV Diese privaten Krankenversicherer sind bei Maklern besonders beliebt

Die Hallesche Krankenversicherung ist die Nummer 1, wenn es darum geht, welche Private Krankenvollversicherung (PKV) Makler am liebsten vermitteln. Dicht dahinter auf Platz 2 folgt die Hanse-Merkur. Mit etwas Abstand auf Platz 3 liegt die Axa Krankenversicherung. So lautet das Ergebnis der aktuellen Asscompact-Studie „Private Krankenversicherung 2015“.Besonders zufrieden sind die befragten Makler mit der Universa Krankenversicherung, berichtet das Versicherungsjournal . Ihr geben sie in den Kategorien Produktpalette, Flexibilität der Produkte und Provisionshöhe die beste Bewertung. Zweitplatziert bei dieser Umfrage ist die Alte Oldenburger. Die Hallesche Krankenversicherung liegt auf Platz 3.Die zehn meist vermittelten Privaten Krankenversicherer:1. Hallesche2. Hanse-Merkur3. Axa4. Deutscher Ring5. Continentale6. Signal7. Barmenia8. Alte Oldenburger9. DKV10. Universa