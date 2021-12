Studie zur privaten Krankenversicherung PKV-Kunden sind zufriedener

PKV-Kunden sind mit ihren Versicherern zufrieden. Allerdings spielt dabei die Prämienhöhe eine nicht so große Rolle wie in Vorjahren. In den Vordergrund rücken dagegen Servicethemen. Neuerungen wie die telefonische belegfreie Leistungsfallregulierung oder komplette Abwicklung über Leistungsfall-Apps kommen bei Kunden gut an. Kunden, die im Leistungsfall eine solche App ihres Versicherers genutzt haben, sind laut der Studie zufriedener als Kunden ohne App-Nutzung.Der Studie zufolge unterscheiden sich bei voll- und zusatzversicherten PKV-Kunden die Anforderungen an ihre Versicherer. Während die Zusatzversicherten auf starke Betreuung durch ihren Vermittler setzen, ist für die Vollversicherten die Zusammenarbeit mit dem Versicherer wichtiger. Auch bei der Geschwindigkeit der Leistungsfallabwicklung legen Voll- und Zusatzversicherte unterschiedliche Kriterien an. So geben sich die Vollversicherten mit einer Abwicklung innerhalb von einer Woche zufrieden. Bei den Zusatzversicherten reicht die Abwicklung innerhalb von zwei Wochen aus.Mit Blick auf die finanzielle Lage in der gesetzlichen Krankenversicherung weist die Studie auf Potenzial in der Zusatzversicherung hin. Neben Zusatzversicherung liegen hohe Wachstumschancen auch im Bereich der Pflegeversicherung. Wie die Studie zeigt, haben über 80 Prozent aller Versicherten noch keine private Pflegeversicherung abgeschlossen.Für die Studie Kubus PKV 2015 befragte das Kölner Analysehaus MSR Insights repräsentativ über 2.250 Kunden der wichtigsten privaten Krankenversicherer.