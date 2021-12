Studie zur Sichtbarkeit Die stärksten Versicherer im Internet

Die Allianz ist aktuell der sichtbarste Anbieter von Versicherungen im Internet. Der Branchenriese liegt in den vier Online-Kategorien Suchtreffer, Suchanzeigen, Vergleichsportale und Social Media jeweils vorn. Das zeigt die Studie „eVsibility Versicherungen 2020“ des Analysehauses Research Tools aus Esslingen am Neckar. Demnach war die Allianz vor zwei Jahren lediglich in der Kategorie Suchanzeigen führend.

Konzeption der Studie Grafik: Studiensteckbrief eVisibility Versicherungen 2020

Doch auch andere Versicherer verbesserten ihre Sichtbarkeit im Internet gegenüber dem Vorjahr deutlich. So steigen die beiden Direktversicherer Europa und DA Direkt auf in die Liste der 30 präsentesten Anbieter. Auf einen Platz in den Top 30 schafft es ebenso Ottonova. Das Insurtech-Unternehmen aus München hat sich auf private Krankenversicherungen spezialisiert und ist ein Neueinsteiger in dem Gesamt-Ranking der aktuell 150 Anbieter.

Insgesamt habe sich die Sichtbarkeit aller Anbieter im Vergleich zur Vorjahresstudie in der Online-Kategorie Social Media erhöht. Demnach sind dort aktuell 62 Prozent der Versicherer in den Social-Media-Kanälen sichtbar. Das sind 3 Prozentpunkte mehr als noch im Jahr 2019. Den höchsten Stellenwert besitzt hierbei das zum Google-Konzern gehörende Videoportal Youtube.