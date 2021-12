Studie: Zwölf Schritte in die Wirtschaftskriminalität

Dass dieser Weg aus genau 12 Schritten besteht, fand nun eine Studie heraus, die von der Management-Professorin an der kanadischen Carleton-Universität Ruth McKay zusammen mit den kanadischen Forschern Carey Stevens und Jae Fratzl durchgeführt wurde. DAS INVESTMENT.com schildert die einzelnen Schritte:Der potenzielle Täter wird in eine machtvolle Position eingesetztAufgrund seiner Persönlichkeitsstruktur und seiner Lebensumstände missbraucht der Täter diese MachtpositionSeine Kollegen drücken ein Auge zuKollegen und Mitarbeiter, die den Machtmissbrauch zunächst nur stillschweigend geduldet hatten, erkennen die Möglichkeit, sich zu profilieren und werden zu KomplizenZunächst zögernde Beobachter werden in den Strudel der illegalen Machenschaften mitgerissenDas Misstrauen der Komplizen und stiller Mittäter wächstDer Täter realisiert, dass sich seine Komplizen in einer angreifbaren Position befinden und nutzt dies ausUm seine Ziele zu erreichen, schikaniert der Täter immer häufiger Kollegen und Mitarbeiter, die ihm im Weg stehenDer Täter begeht immer drastischere Verbrechen und nimmt dabei immer mehr Risiken in KaufDas stürzt die Mittäter in einen GewissenskonfliktEin ehrlicher Mitarbeiter, der sogenannte Skandalaufdecker erscheint auf der Bildfläche. Damit verliert der Täter die Kontrolle über die SituationDer Täter fliegt auf. An diesem Punkt leugnet er entweder seine Schuld komplett, oder sucht Vergebung, indem er seine illegalen Aktivitäten offenlegt.