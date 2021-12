Redaktion 05.03.2015 Lesedauer: 1 Minute

Stundensätze von 150 Euro So geht der Wechsel von Provision zu Honorar

Was passiert mit alten Bestandsvergütungen? Geht Provision und Honorar gleichzeitig? Sollte der Kunde entscheiden, ob er Provision oder Honorar will? Was kann man pro Stunde verlangen? Überlegen Vermittler, in die Honorarberatung zu wechseln, drängen sich ihnen vor allem Fragen zur Vergütungsumstellung auf. Hier gibt es einige Antworten aus der Praxis.