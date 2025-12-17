Die Stuttgarter Lebensversicherung meldet einen Führungswechsel in der bAV. Henriette Meissner verlässt das Unternehmen zum 31. Dezember, Per Protoschill übernimmt.

So stellt sich die fusionierte Helvetia Baloise in Deutschland auf

Die Stuttgarter Lebensversicherung meldet einen Führungswechsel in der betrieblichen Altersversorgung. Henriette Meissner verlässt das Unternehmen nach über 20 Jahren zum 31. Dezember 2025. Per Protoschill übernimmt ab 1. Januar 2026 als alleiniger Geschäftsführer der Stuttgarter Vorsorge-Management GmbH.

Meissner stieg im Oktober 2005 in die Geschäftsführung der Stuttgarter Vorsorge-Management GmbH auf und wurde später zusätzlich zur Generalbevollmächtigten für die bAV der Stuttgarter Lebensversicherung ernannt. In dieser Zeit baute sie den Bereich betriebliche Altersversorgung aus und entwickelte die Beratungsunterstützung für Vermittler weiter.

Vor ihrer Tätigkeit bei der Stuttgarter war Meissner in verschiedenen leitenden Funktionen bei der Allianz Versicherung, der Allianz Asset-Management und der DBV-Winterthur tätig, unter anderem im Vertrieb und Marketing der betrieblichen Altersversorgung.

Branchenengagement und Wissensvermittlung

Über ihre operative Arbeit hinaus engagierte sich Meissner in Branchenverbänden: Als Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung (aba) und Leiterin der Fachvereinigung Unterstützungskassen brachte sie sich in regulatorische Entwicklungen ein, unter anderem bei der Ausgestaltung des zweiten Betriebsrentenstärkungsgesetzes. Sie war zudem im Fachausschuss Arbeitsrecht der aba aktiv.

Als Dozentin unterrichtete Meissner an der Hochschule Koblenz, der Hochschule Kaiserslautern und der Deutschen Makler Akademie. Sie ist Herausgeberin des Praxishandbuchs „Betriebliche Altersversorgung“ sowie Mitherausgeberin des Kompass bAV und Vorsorge. Zudem initiierte sie 2012 den Stuttgarter bAV-Preis für Abschlussarbeiten im Studiengang Betriebswirt bAV der Hochschule Koblenz.

Protoschill seit über zehn Jahren bei der Stuttgarter

Protoschill ist seit Dezember 2014 bei der Stuttgarter Vorsorge-Management GmbH tätig, zunächst als Leiter Vertriebsunterstützung. Seit April 2024 bildet er gemeinsam mit Meissner eine Doppelspitze in der Geschäftsführung. Zum 1. Januar 2026 übernimmt er die alleinige operative Verantwortung.

Vor seinem Wechsel zur Stuttgarter war Protoschill bei der Allianz tätig: Von 2013 bis 2014 als Gruppenleiter und leitender Handlungsbevollmächtigter bei der Allianz Deutschland, zuvor von 2008 bis 2012 als Referatsleiter für Vertriebsunterstützung und Ausbildung im Bereich betriebliche Altersversorgung bei der Allianz Lebensversicherung.