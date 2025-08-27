Der einzige Südafrika-ETF am Markt profitiert vom Goldboom und Tech-Investments. Mit 87 Prozent Plus in fünf Jahren überzeugt die Performance – doch es gibt einen Haken.

Südafrika ist bekanntermaßen reich an natürlichen Ressourcen wie Gold, Platin, Palladium und Eisenerz. Der starke Anstieg der Preise für Gold und andere Edelmetalle beflügelte vor allem Aktien von Bergbauunternehmen wie Gold Fields, Anglo Gold Ashanti und Impala Platinum. Denn diese Unternehmen exportieren weltweit und profitieren so direkt von der globalen Nachfrage und Preisentwicklung der beliebten Rohstoffe.

Darüber hinaus hat die südafrikanische Zentralbank (SARB) zuletzt die Zinsen gesenkt, da die Inflation auf ein moderates Niveau von 2,8 Prozent gefallen war. Gleichzeitig legte der südafrikanische Rand gegenüber dem US-Dollar deutlich zu, was ausländische Investitionen begünstigt und die Bewertung südafrikanischer Unternehmen verbessert hat.

Index knackt 100.000-Punkte-Marke

Angetrieben von den starken Kurssteigerungen einzelner Aktien vollzog der südafrikanische Aktienmarkt in den vergangenen Wochen so eine bemerkenswerte Rally. Diese katapultierte den vielbeachteten FTSE/JSE All Share Index erstmals in seiner Geschichte über die magische Marke von 100.000 Punkten. Das entspricht einer Verzehnfachung gegenüber dem Stand von 10.000 Punkten im Jahr 2005.

Seit seiner Einführung im Jahr 1960, mit einem Startwert von gerade einmal 100 Punkten, hat der Index, der rund 99 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung aller an der Johannesburg Stock Exchange gelisteten Unternehmen widerspiegelt, eine durchschnittliche jährliche Rendite von über 11 Prozent erzielen können. Der Wertzuwachs im laufenden Jahr liegt inzwischen bei mehr als 20 Prozent.

Südafrika – mehr als Bergbau

Neben den bekannten Bergbau- und Goldminenunternehmen konnten auch die Kurse der MTN Group und von Vodacom ordentlich an Wert zulegen. Beide Unternehmen profitieren vor allem von der zunehmenden Digitalisierung und von hohen Investitionen in Infrastruktur wie den Ausbau mobiler Netzwerke. Die wachsende Mittelschicht und die hohe Smartphone-Durchdringung in Südafrika treiben den Konsum digitaler Dienste an.

Die südafrikanische Investmentgesellschaft Naspers legte ebenfalls stark an Wert zu. Neben dem eigenen Aktienrückkaufprogramm, das vor allem dazu dient, das Vertrauen der Investoren zu stärken, profitiert das Unternehmen auch von einer Beteiligung in Höhe von 24,3 Prozent an dem chinesischen Tech-Giganten Tencent, die Naspers über seine Tochtergesellschaft Prosus hält.

Darüber hinaus investiert Naspers massiv in den Aufbau eines globalen E-Commerce-Ökosystems und plant dabei international – auch in Europa – noch weitere Übernahmen. Neben Tencent und E-Commerce ist Naspers mit Online-Shops, Online-Kleinanzeigen und Online-Lernplattformen in weiteren Bereichen aktiv. Auch im Fintech- und Payment-Sektor ist das Unternehmen international gut aufgestellt.

Naspers hat sich längst zu einer AI-first-Organisation entwickelt, was bedeutet, das künstliche Intelligenz (KI) zu einem zentralen Baustein und Bestandteil in allen Geschäftsbereichen geworden ist. Die breite Diversifikation über viele wachstumsstarke Geschäftsbereiche macht Naspers insgesamt zu einem der vielseitigsten Tech-Investments aus den Schwellenländern.

iShares MSCI South Africa – einzigartiger Südafrika-ETF

Für ein Investment in den südafrikanischen Aktienmarkt steht derzeit mit dem iShares MSCI South Africa ETF (ISIN: IE00B52XQP83) lediglich ein einziger ETF zur Verfügung. Der bereits vor 15 Jahren im Januar 2010 in Irland aufgelegte iShares-ETF bildet die Wertentwicklung des MSCI South Africa 20/35 Index vollständig physisch ab.

Der Index umfasst eine Auswahl der wichtigsten Large- und Mid-Cap-Aktien des südafrikanischen Marktes, die den Kriterien von MSCI an Größe, Liquidität und Freefloat-Marktkapitalisierung entsprechen. Die Gewichtung des größten Unternehmens im Index ist auf 35 Prozent und die Gewichtung aller anderen Unternehmen auf maximal 20 Prozent beschränkt, um Klumpenrisiken zu vermeiden. Die Branchengewichtung wird von Finanztiteln, Grundmaterialien und zyklische Konsumgütern dominiert.

Mit einer Gewichtung von gut 17 Prozent ist der weltweit tätige Internet- und Medienkonzern Naspers mit Abstand der größte Wert im Index. Es folgen die Bergbau- und Goldförderer Gold Fields und Anglo Gold Ashanti mit jeweils rund 8 Prozent Indexgewichtung.

Der iShares MSCI South Africa ETF bündelt insgesamt 29 Unternehmen und deckt so rund 85 Prozent der Freefloat-Marktkapitalisierung Südafrikas ab.

Starke Performance – hohe Gebühren

Der ETF überzeugt mit einem Wertzuwachs von rund 87 Prozent über die vergangenen fünf Jahre. Dieses Ergebnis entspricht einer jährlichen Rendite von mehr als 13 Prozent. Dem gegenüber steht ein maximaler Drawdown von 17 Prozent bei einer hohen Volatilität von 19 Prozent. Das langfristig geschätzte Gewinnwachstum liegt im Durchschnitt der Unternehmen bei dynamischen 19 Prozent, während die Bewertungen mit einem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von rund 10 keinesfalls als zu teuer angesehen werden können.

Auch Dividendenjäger kommen bei südafrikanischen Unternehmen auf ihre Kosten, so beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite rund 3 Prozent, die Erträge daraus werden beim iShares-ETF allerdings nicht ausgeschüttet, sondern thesauriert. Das Fondsvolumen beträgt komfortable 130 Millionen Euro und die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,65 Prozent pro Jahr.

Attraktive Aktien mit gewissen Risiken

Die südafrikanische Börse zeigt sich in beeindruckender Form. Dabei macht die Kombination aus Rohstoffboom, digitalem Wachstum und günstiger Geldpolitik die südafrikanischen Aktien besonders attraktiv.

Der iShares MSCI South Africa ETF bündelt die wichtigsten Unternehmen und bietet als einziger ETF im Markt eine breit gestreute Anlage mit Fokus auf die Wachstumstreiber Südafrikas. Einziger Wermutstropfen ist die mit 0,65 Prozent pro Jahr zu hoch ausfallende Gesamtkostenquote. Hier ist der Anbieter gefragt, seine Gebühren deutlich zu senken und an den üblichen Standards passiver Aktien-ETFs auszurichten, um das Produkt attraktiver zu positionieren.

Dennoch eignet sich der iShares ETF für Anlegerinnen und Anleger, die gezielt in Südafrika investieren möchten und dabei von der Diversifikation, Effizienz und Liquidität des börsengehandelten Fonds profitieren wollen. Die hohe Volatilität und politischen Risiken sollten dabei jedoch immer im Auge behalten werden.