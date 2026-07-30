Südkoreas Aufsicht zieht die Zügel an. Nach den heftigsten Kursausschlägen seit Jahren dürfen Privatanleger künftig höchstens 20 Prozent ihres gesamten Anlagevermögens in gehebelte ETFs auf einzelne Aktien stecken. Das teilte das Finanzministerium in Seoul nach einer Krisensitzung mit. Die Behörden machen konzentrierte Wetten auf genau diese Produkte für die jüngsten Verwerfungen mitverantwortlich.

Gehebelte ETFs als Brandbeschleuniger

Mit gehebelten ETFs setzen Anleger überproportional auf die Kursbewegung einer einzelnen Aktie – die Gewinne vervielfachen sich, die Verluste allerdings ebenso. In Südkorea entwickelten sich solche Fonds auf die Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix zuletzt zum Massenphänomen: Erst seit Mai 2026 zugelassen, banden sie zeitweise rund 40 Prozent des gesamten koreanischen ETF-Handels. Damit wurden sie zum Brandbeschleuniger, als die Kurse kippten.

Der Auslöser der Krisensitzung waren drastische Verluste am Aktienmarkt. Der Leitindex Kospi rutschte am Mittwoch um 5,98 Prozent ab, einen Tag zuvor waren es sogar 10,84 Prozent gewesen. Zeitweise lösten sich umgerechnet bis zu gut 1,9 Billionen Euro an Börsenwert in Luft auf, der Handel wurde von automatischen Notmechanismen unterbrochen.

Verantwortlich für den Absturz waren enttäuschende Zahlen von SK Hynix sowie wachsende Zweifel, ob sich die milliardenschweren Investitionen in Künstliche Intelligenz je auszahlen. Finanzminister Gu Yun-cheol räumte einer Meldung des Portals Tradingkey zufolge ein, die Aufsicht habe die Risiken der Hebelprodukte zu wenig geprüft.

Rechtliche Grundlage für Marktstabilisierung

Neben der 20-Prozent-Grenze plant die Regierung, den Handel mit den Produkten zu verteuern – etwa über Gebühren, wie sie für eine übermäßige Zahl von Orders am Terminmarkt anfallen. Zusätzlich sollen Anleger den Handel künftig simulieren müssen, bevor sie echtes Geld einsetzen dürfen. Die Maßnahmen will das Ministerium umgehend auf den Weg bringen.

Sie fügen sich in ein größeres Paket ein. Bereits angekündigte Vorgaben treten am 31. Juli in Kraft, darunter eine Mindesteinlage von 30 Millionen Won (gut 18.100 Euro). Neue Produkte auf Einzelaktien und die Werbung dafür hatte Südkorea zuvor gestoppt. Zudem soll eine rechtliche Grundlage entstehen, die es der Aufsicht in Notfällen erlaubt, den Markt zu stabilisieren. Als Vorbild dient das flexiblere Hebelsystem in Hongkong. Die Finanzmärkte will die Regierung nun rund um die Uhr beobachten und bei Bedarf alle verfügbaren Instrumente einsetzen.