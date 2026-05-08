Südkorea ist wieder auf dem Radar der Anleger. Dina Ting, Head of Global Index Portfolio Management bei Franklin Templeton, zur Frage, wie lange der Aufschwung anhält.

Raketenwerfer eines südkoreanischen Waffenherstellers: Mittlerweile gehört Südkorea zu den fünf größten Waffenexporteuren der Welt und liefert alles von Artillerie- bis hin zu Fahrzeugsystemen.

Dem südkoreanischen Aktienmarkt fehlte es selten an einer guten Story. Woran es jedoch – bis vor Kurzem – lange mangelte, war eine nachhaltige Überzeugung der Anleger. Doch der bemerkenswerte Aufschwung im Jahr 2025 und Anfang 2026 hat viele Investoren dazu gebracht, ihre bisherige Haltung zu überdenken, wonach sie den Markt lange Zeit als „aus gutem Grund günstig“ abgetan hatten.

Dina Ting

Natürlich kam die Geopolitik Anfang dieses Jahres ins Spiel, gerade als sich das Narrativ zu wenden begann. Der Iran-Konflikt – und der daraus resultierende Anstieg der Energiepreise – hat uns eine Verwundbarkeit vor Augen geführt, die nie ganz verschwunden war. Der Iran-Konflikt und der daraus resultierende Anstieg der Energiepreise haben eine bekannte Verwundbarkeit erneut sichtbar gemacht. In einer Volkswirtschaft, die den Großteil ihres Treibstoffs importieren muss, können solche Schocks schnell auf die Industriekosten durchschlagen, die Margen belasten und ausländische Kapitalzuflüsse unter Druck setzen.

Das ist allerdings kein neues Risiko. Vielmehr spricht einiges dafür, dass es sich für Südkorea eher um einen verkraftbaren Kostenfaktor als um eine strukturelle Belastung handelt.

Man könnte es so sehen: Wird Energie zum limitierenden Faktor, rückt Technologie zunehmend als eine Art Ausgleichsmechanismus in den Vordergrund. Südkorea befindet sich an einem kritischen Knotenpunkt beim weltweiten Ausbau künstlicher Intelligenz, vor allem in Bezug auf die physische Infrastruktur, die den Ausbau ermöglicht. Aufgrund seiner Dominanz im Speicherbereich, vor allem bei Speichern mit hoher Bandbreite, die für KI-Workloads unerlässlich sind, ist Südkorea ein zentraler Profiteur, wenn KI-Anwendungen den Sprung von der Testphase in den breiten Einsatz schaffen. In dieser Hinsicht glauben wir, dass die traditionellen Stärken des Landes – Kapitalintensität, Fertigungstiefe und technische Möglichkeiten – neu bewertet werden.

Aktuelle Exportdaten belegen diesen Wandel. Südkoreas Exporte legten kräftig zu und stiegen im März gegenüber dem Vorjahr um rund 48 Prozent, nachdem im Februar bereits ein starkes Wachstum von 29 Prozent verzeichnet worden war.1 An der Spitze des Aufschwungs standen die Lieferungen von Halbleitern. Angesichts der anhaltenden globalen Nachfrage nach KI-bezogener Hardware und der stabileren Speicherpreise haben sich die Chip-Exporte mehr als verdoppelt.

Grafik: Südkoreas Exporte mit Halbleitern an der Spitze

Quellen: Bloomberg, Ministerium für Handel, Industrie und Energie.

Diese Stärke kommt in der Marktentwicklung zum Tragen. Der Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) rentierte Mitte April mit rund 42 Prozent und übertraf damit sowohl die breiten Schwellenländer als auch den S&P 500 Index bei Weitem.2

Die Kapitalflüsse zeichnen ein stärker nuanciertes Bild. Im vergangenen Jahr erzielten Südkorea-Aktien-ETFs solide Zuflüsse, was eine entscheidende Umkehr der zuvor bestehenden Untergewichtung zeigt. Die Aktivitäten der letzten Zeit deuten unseres Erachtens eher auf eine Pause als auf einen Rückzug hin. Die Zuflüsse ließen nach, da Anleger angesichts erneuter geopolitischer Spannungen Gewinne mitnahmen und Risiken neu bewerteten. Dennoch wiesen ETFs mit Fokus auf Südkorea Mitte April noch immer ein Gesamtvermögen von etwa 94 Milliarden US-Dollar auf – die Nettozuflüsse seit Jahresbeginn beliefen sich auf rund 21 Milliarden US-Dollar.3

Aus unserer Sicht spiegelt das mehr als nur die Positionierung wider: KI ist nicht einfach ein thematisches Overlay, sondern bewirkt echte Umsatzsteigerungen im Halbleitersektor und zunehmend auch in angrenzenden Industriezweigen. Wir sehen Südkoreas Vorteil in der Anwendung von KI in der Realwirtschaft.

Zwei Wachstumspfeiler: KI und Verteidigung stützen Südkoreas Börsenstory

Neben dem KI-Narrativ gibt es ein weniger auffälliges, aber immer wichtigeres Thema: Verteidigung.

Mittlerweile gehört Südkorea zu den fünf größten Waffenexporteuren der Welt und liefert alles von Artillerie- bis hin zu Fahrzeugsystemen. Sein Aufstieg erfolgte schnell. Die Exporte haben sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt, sodass das Land einen geschätzten Anteil von 3 bis 6 Prozent am globalen Waffenhandel hat.4

Besonders für europäische Anleger ist das sehr konkrete Realität. Deutschland und andere NATO-Länder bauen ihre Verteidigungsausgaben aktiv aus, wodurch eine anhaltende Nachfrage nach zuverlässigen, skalierbaren Lieferanten entsteht.

Das entspricht einem breiteren globalen Trend: Die Ausgaben für Sicherheit stehen nach Ansicht vieler Analysten am Beginn eines mehrjährigen Expansionszyklus, der sich auf die gesamten industriellen Lieferketten auswirken wird. Für Südkorea bieten Rüstungsexporte eine Diversifizierung, die im Halbleiterzyklus oft fehlt. Sie bringen längerfristige Verträge, geopolitische Relevanz und eine andere Ertragsfrequenz mit sich. Unserer Einschätzung nach lässt sich anhand dieses doppelten Engagements – in KI-Infrastruktur und Verteidigung – erklären, warum die jüngste Rally in Südkorea nachhaltiger sein könnte als in früheren Zyklen.

Governance zählt: Kapitaldisziplin bestimmt Südkoreas Bewertung

Wir sehen es als positives Zeichen, dass sich der „Korea-Abschlag“ – die anhaltende Bewertungslücke gegenüber globalen Vergleichswerten – verringert hat. Wir betonen aber auch, dass er nicht verschwunden ist. Aktuellen Analysen zufolge sind nicht KI oder Verteidigung die letztlich ausschlaggebenden Faktoren für eine dauerhafte Neubewertung, sondern Governance und Kapitalallokation.

Vorgeschlagene Reformen im Hinblick auf die Aktionärsrendite – wie die Einziehung eigener Aktien und verbesserte Dividendenregelungen – sollen die seit Langem bestehenden Bedenken hinsichtlich der Kapitaleffizienz ausräumen.

Es gibt erste Anzeichen für eine mögliche Änderung der Unternehmenspraxis. Die Politik hinsichtlich der Aktionärsrendite rückt zunehmend in den Fokus, was sich in verstärkten Aktienrückkäufen und einer leicht verbesserten Ausschüttungsdisziplin widerspiegelt. Auch die Beteiligung am staatlichen „Value-up“-Rahmenprogramm ist gestiegen, was Unternehmen hilft, klarere Renditeziele und Strategien zur Kapitalallokation zu formulieren.

Es gibt Hinweise darauf, dass südkoreanische Unternehmen sich mehr und mehr auf die globalen Kapitalmärkte ausrichten. Einige erwägen eine Notierung im Ausland und ergreifen Maßnahmen, um ihre Bewertungen stärker an internationale Pendants anzugleichen – Schritte, die auf eine zunehmende Fokussierung auf Liquidität, Anlegerzugang und vergleichbare Bewertungen hindeuten. Zugleich unterstreichen diese Schritte einen bekannten Zielkonflikt: die Abwägung von Wachstumsinvestitionen gegen das potenzielle Risiko einer Verwässerung für die Aktionäre, wenn die Expansion durch die Ausgabe neuer Aktien finanziert wird.

Dennoch reagieren die Märkte skeptisch auf bloße Ankündigungen ohne konkrete Umsetzung. Unternehmen müssen ein konsistentes Verhalten an den Tag legen: höhere und vorhersehbarere Ausschüttungen, disziplinierte Rückkäufe und klarere Governance-Strukturen. Entscheidend bleibt für uns, ob sich einzelne Maßnahmen zunehmend zu klareren, standardisierten Regeln der Kapitalallokation entwickeln.

1 Quellen: Ministerium für Handel, Industrie und Rohstoffe, Bloomberg Economics.

2 Quelle: Bloomberg, Stand: 15. April 2026. Der KOSPI ist der repräsentative, nach Marktkapitalisierung gewichtete Index aller an der Korea Exchange gehandelten Stammaktien. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen. Indizes werden nicht aktiv gemanagt und es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Wichtige Mitteilungen und Nutzungsbedingungen des Datenanbieters sind verfügbar unter www.franklintempletondatasources.com.

3 Quelle: Morningstar, Stand: 14. April 2026.

4 Quelle: „Can the growth trend in South Korea’s arms industry last?“ Stockholm International Peace Research Institute. 10. Dezember 2025.

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