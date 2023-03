Pilnys Asia Insights Der Aufstieg Südostasiens: Von Mega-Häfen und E-Commerce-Boom

Derzeit entstehen in Südostasien riesige Häfen mit einer Geschwindigkeit und Dimension die in Europa im Allgemeinen und in Deutschland im Besonderen weder denk- noch durchführbar wären. In der guten alten Zeit waren die Container, die von Asien nach Europa und Nordamerika verschifft wurden, überladen mit Konsumgütern um anschließend fast leer nach Asien zurückzukehren. Ähnlich wie im 19. Jahrhundert, als die englischen Frachtschiffe zurückkehrten nachdem sie in China tonnenweise kostbares Silber gegen Tee, Porzellan und Seide eingetauscht hatten. Um dem Ärgernis des dauernden „Cash Drains“ abzuhelfen, hatten die Briten Millionen von Chinesen Opium süchtig gemacht, um so ihre indischen Besitzungen und Frachtschiffe durch einen geschickten Dreieckshandel zwischen Großbritannien, China und Indien optimal zu nutzen. Im Himalaya in Darjeeling, Assam und Ceylon wurde nach dem illegalen Anpflanzen der aus China hinausgeschmuggelten Teepflanze erfolgreich Tee angebaut...

