Der Name deutet das Programm schon an: Die Summitas-Gruppe will Versicherungsvertriebe aufkaufen und unter einem gemeinsamen Dach bündeln. An dem 2022 gegründeten Unternehmen sind der Servicedienstleister für den Finanzvertrieb JDC, der Vermögensverwalter Bain Capital und der in Irland ansässige Lebensversicherer Canada Life Irish Holding beteiligt.

Nun hat Summitas eine neue Spitze: Seit dem 15. März sitzt Lutz Richter als CEO auf dem Chefsessel. Richter sei erfahrener Unternehmer und bringe Expertise in Vertrieb und dem operativen Geschäft mit, stellt Summitas ihren neuen Leiter vor. Zuletzt war Richter demnach geschäftsführender Gesellschafter bei Peccon, einem Versicherungsdienstleister, der dem Heizungsbauunternehmen Viessmann zuarbeitet.

Maklerhäuser für Gewerbe- und Unternehmenskunden im Visier

„Lutz Richter hat seine unternehmerischen Fähigkeiten beim erfolgreichen Aufbau der Peccon zu einem volldigitalen Spezialgewerbemakler unter Beweis gestellt", sagt Marcus Nagel, Beiratsvorsitzender von Summitas. Summitas habe mittlerweile zehn Versicherungsmaklerbetriebe aufgekauft. Statt weiteren Wachstums wolle man sich nun mehr um das operative Geschäft und den Vertrieb kümmern, stellt Nagel in Aussicht.

Erst in diesem März übernahm Summitas laut eigenen Angaben die Berliner Versicherungsvertriebsfirma Eichhorn Walzock & Partner mit der dazugehörigen Gesellschaft Bago. Verkäufer war die Gesellschaft CPX Makler. Außerdem habe man Kamke Versicherungsmakler aus Hannover übernommen sowie die Gesellschaft Würzburger VBH, Spezialmakler für die Bau- und Handwerksbranche. Ebenfalls im März kam auch der Assekuradeur Policenwerk hinzu.

Der frisch gebackene Summitas-Chef Richter sagt dazu: „Die Summitas Gruppe deckt damit bereits ein breites Spektrum von Versicherungsdienstleistungen und Regionen in Deutschland ab." Summitas solle zu einem führenden Versicherungsdienstleister mit vielfältiger Ausrichtung im deutschsprachigen Raum werden.

Das ist Summitas

Die Summitas-Gruppe wurde 2022 mit dem Ziel gegründet, Versicherungsdienstleister aufzukaufen. Im Visier sind vor allem Maklerunternehmen für Gewerbe- und Unternehmenskunden. An der Gruppe sind Bain Capital Insurance zu 65 Prozent, Canada Life zu 25 Prozent und JDC zu 10 Prozent beteiligt.