Weshalb das Rekordniveau des S&P 500 problematisch werden kann

Die Anleger haben erleichtert reagiert, als US-Präsident Donald Trump die am 2. April verhängten Strafzölle kurz darauf für alle Länder bis auf China für 90 Tage aussetzte. Ein weiteres Aufatmen gab es, als sich Washington und Peking einige Wochen später ebenfalls auf ein 90-tägiges Moratorium einigten. Nun bleibt nicht mehr viel Zeit, damit die USA mit dem Rest der Welt „Deals” aushandeln können, die das amerikanische Handelsbilanzdefizit senken sollen.

Ein erstes Abkommen wurde bereits mit Großbritannien ausgehandelt. Für britische Exporte in die USA gilt demnach ein Zollsatz von 10 Prozent. Das gilt auch für Autos, die zuvor höher besteuert wurden. Dies ist für Großbritannien von großer Bedeutung, da Fahrzeuge den höchsten Anteil an den gesamten Ausfuhren nach Übersee haben.

Flugzeugteile sind sogar komplett von den Strafzöllen ausgenommen, worüber sich insbesondere der Triebwerkshersteller Rolls-Royce gefreut haben dürfte. Dies ist eine Gegenleistung dafür, dass British Airways 30 Flugzeuge bei Boeing kauft. Das sieht ganz nach einem Deal nach Trumps Geschmack aus. Auch die höheren Strafzölle für Aluminium und Stahl fallen weg. Umgekehrt können die USA leichter als bisher Agrarprodukte wie Soja und Chemikalien ins Vereinigte Königreich exportieren.

Das Abkommen zwischen den USA und Großbritannien ist von geringer Bedeutung. Die Briten stehen unter den größten Handelspartnern der Amerikaner gerade einmal auf Platz 13, hinter Taiwan, Südkorea und Indien. Der meiste Handel findet mit den EU-Staaten, Mexiko, Kanada, China und der Schweiz statt. Auf diese Länder entfallen rund zwei Drittel der Im- und Exporte der USA. Wenn Trump das Handelsdefizit der USA senken möchte, kommt es auf sie an.

Großbritannien als Blaupause?

Entsprechende Abkommen könnten sich an dem mit dem Königreich orientieren. So könnte es einen Basiszoll von 10 Prozent geben und zusätzliche Ausnahmen bei entsprechenden Gegenleistungen. Trump wünscht sich dabei vor allem die Ansiedlung von Produktionsstätten in den USA. Ob ihm das tatsächlich gelingt, scheint zumindest fraglich.

Denn erstens dürfte Trumps Amtszeit in gut dreieinhalb Jahren enden. Es lohnt sich für Unternehmen daher kaum, noch schnell eine Fabrik in den USA zu errichten, um möglichen Strafzöllen zu entgehen. Zweitens herrscht in den USA ein Mangel an Fachkräften. Ob die geplanten „Deals” das Handelsbilanzdefizit nachhaltig reduzieren, muss bezweifelt werden. Noch schlimmer wäre es, wenn die Handelskonflikte wieder eskalieren würden.

Auch bei Trumps zweiter großer Baustelle, dem Haushaltsdefizit, ist kaum Besserung in Sicht. Zwar erzielt Elon Musks Doge-Behörde Einsparungen, beispielsweise beim Bildungsministerium und bei Usaid. Diese wirken sich jedoch nicht nennenswert auf den Staatshaushalt aus. Washington hat in diesem Jahr schon 270 Milliarden Dollar mehr ausgegeben als im selben Zeitraum 2024 und jetzt kommen auch noch die angekündigten Steuersenkungen hinzu.

Unter dem Strich könnte das Haushaltsdefizit der USA in diesem Jahr von 6,2 auf 6,4 Prozent steigen. Für das nächste Jahr erwarten Experten sogar ein Schuldenwachstum von 6,9 Prozent der Wirtschaftsleistung. Nach Standard & Poor’s und Fitch hat nun auch Moody’s die Kreditwürdigkeit der USA herabgestuft. Bei einem Doppeldefizit müssen ausländische Investoren sowohl die Staatsausgaben als auch den Konsum der Bürger finanzieren. Es ist gut möglich, dass sie im Fall der USA dazu nur bei noch höheren Zinsen bereit sind.

Drittens dürften die von Trump verhängten Strafzölle von mindestens 10 Prozent die Bekämpfung der Inflation durch die Fed spürbar erschweren. Die Terminmärkte taxieren die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung auf der nächsten Fed-Sitzung gerade einmal auf 1,3 Prozent.

Laut einer Umfrage der New York Fed schätzen die Unternehmen in den USA ihre Lage noch immer als vergleichsweise gut ein. Das hängt aber offenbar maßgeblich damit zusammen, dass Verbraucher im Vorfeld der verhängten Strafzölle Käufe vorgezogen haben. Wenn es jetzt vor allem im Einzelhandel zu Preiserhöhungen kommt, dürfte das die Konsumfreude von „Joe Sixpack“ schnell bremsen.

(Zu) großer Optimismus

Das Rekordniveau des S&P 500 bedeutet nichts anderes, als dass die Anleger das beste aller Szenarien eingepreist haben. Das heißt: Kein Zollkrieg, ein sinkendes Handelsbilanzdefizit und weniger neue Schulden des Staates. Dazu noch ein solides Wirtschaftswachstum. Hinter allen diesen Punkten steht aber ein dickes Fragezeichen. Sollte dieses optimale Szenario Kratzer bekommen, dürfte sich das derzeitige Kursniveau an der Wall Street als zu hoch erweisen.

Wenn das Wirtschaftswachstum spürbar zurückgeht, sinken die Unternehmensgewinne. In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres sank das BIP der USA sogar leicht um 0,3 Prozent. Im Schlussquartal 2024 war die US-Wirtschaft noch um 2,4 Prozent gewachsen. Welche Auswirkungen schwächere Unternehmensgewinne auf die entsprechenden Aktienkurse hätten, liegt auf der Hand.

Anleger sollten also versuchen, nicht zu euphorisch, aber auch nicht zu pessimistisch zu denken. Vielmehr wird es sich auszahlen, rational darauf zu achten, ob die Weltwirtschaft „freie Fahrt“ bekommt, oder eben nicht.

Michael Wittek leitet das Portfoliomanagement bei Albrecht, Kitta & Co. und ist für die Anlegestrategie der Vermögensverwaltung verantwortlich. © Albrecht, Kitta & Co.

Über den Autor:

