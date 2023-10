Risikoreduzierte Volatilitätsprämie Wie sich eine Outperformance des S&P 500 erreichen lässt

Der breite US-Aktienindex S&P 500 gehört zu den informationseffizientesten Finanzmärkten der Welt und erschwert es aktiv gemanagten Strategien, eine konstante Outperformance über verschiedene Marktphasen hinweg zu erzielen. Die Komplexität der heutigen Kapitalmärkte erfordert systematische, prognosefreie und transparente Wertentwicklungsprofile, um anspruchsvollen Investoren einen Mehrwert liefern zu können.

Quelle: Empureon Capital Management

Ebensolche, bedeutsame Investmentlösungen stellen klare Anforderungen an die zugrundeliegende Ratio der Investmentstrategie. Um einen möglichst stetigen Mehrertrag gegenüber liquiden Aktienindizes zu liefern, braucht es dementsprechend die Vereinnahmung zusätzlicher Risikoprämien.

Die Identifikation dieser Risikoprämien bildet somit das Grundgerüst und ist essentiell für die mittel- bis langfristige aktive Rendite. Im Laufe der letzten zwei bis drei Dekaden haben sich, um einen solchen Mehrwert generieren zu können, eine Reihe verschiedener Prämien herauskristallisiert.

Nichtsdestotrotz erfüllt ein Großteil dieser vermeintlichen Renditequellen die Anforderungen nicht. Diese unrentablen Risikoprämien sind mitunter lediglich zeitweise Beobachtungen, abhängig von diskretionären Timing-Entscheidungen oder liefern negative Wertbeiträge aufgrund von nachteiligen Autokorrelationen in schwierigen Marktumfeldern.

Quelle: Empureon Capital Management

Auf Basis des theoretischen Hintergrunds und der empirischen Evidenz erfüllt die Volatilitätsrisikoprämie die Anforderungen an eine mehrwertgenerierende, zusätzliche Renditequelle. Im S&P 500 lässt sich das Renditepotenzial aufgrund liquider Derivatemärkte in allen Marktphasen effizient realisieren. In Kombination mit einem Basisinvestment in den S&P 500, welches den zugrundeliegenden Markt repliziert, kann die Zielsetzung einer systematischen, prognosefreien und mittel- bis langfristigen steten Überrendite gegenüber dem breiten und informationseffizienten Aktienmarkt erzielt werden.

Aktienfonds, die eine solche Strategie in einer kostensensitiven Struktur offerieren, stellen somit eine echte Alternative zu klassischen, aktiv gemanagten Fonds und passiven Vehikeln dar und sollten in keinem diversifizierten Portfolio fehlen.

Disclaimer:

