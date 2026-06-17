Nicht die Dividendenrendite entscheidet, sondern wie stark die Ausschüttung wächst. Welche Aktien des S&P 500 das höchste Dividendenwachstum haben, zeigt unser exklusives Ranking.

Wer nach attraktiven Dividendenaktien sucht, schaut meist zuerst auf die Dividendenrendite. Doch für langfristig orientierte Anleger ist eine zweite Kennzahl mindestens genauso entscheidend: das jährliche Dividendenwachstum. Eine Aktie, die ihre Ausschüttung Jahr für Jahr steigert, schlägt auf lange Sicht oft jene, die heute eine hohe, aber stagnierende Rendite bietet – denn das Wachstum wirkt wie ein stiller Zinseszins auf das eingesetzte Kapital.

Gerade bei US-Aktien ist dieser Blickwinkel entscheidend. Denn an der reinen Dividendenrendite gemessen wirkt der S&P 500 auf den ersten Blick unattraktiv: Sie liegt nur noch bei rund einem Prozent. Vor allem, weil die Kurse schneller gestiegen sind als die Ausschüttungen und Index-Schwergewichte wie Nvidia, Apple, Microsoft und Amazon kaum oder gar keine Dividende zahlen. Die absoluten Summen erzählen jedoch eine andere Geschichte: In den zwölf Monaten bis Ende September 2025 schütteten die S&P-500-Konzerne rund 665 Milliarden Dollar aus – ein Plus von 7,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Je Indexanteil zahlte der S&P 500 im Gesamtjahr 2025 mit 78,92 Dollar so viel wie nie zuvor – die 16. Erhöhung und der 14. Rekordwert in Folge.

Dividendenwachstum hat in den USA Tradition

Anders als hierzulande zahlen US-Konzerne ihre Dividende in der Regel quartalsweise – und viele von ihnen pflegen eine Erhöhungskultur, die in Europa ihresgleichen sucht. 69 Unternehmen aus dem S&P 500 haben ihre Dividende mindestens 25 Jahre in Folge angehoben – so viele wie nie zuvor. Diese sogenannten Dividenden-Aristokraten gelten als Königsklasse der Ausschüttungspolitik: Wer es auf die Liste schafft, hat Rezessionen, Finanzkrise und Pandemie überstanden, ohne die Erhöhungsserie abreißen zu lassen. Für Anleger, die am Dividendenwachstum der US-Schwergewichte partizipieren wollen, lohnt sich der gezielte Blick auf die Ausschüttungshistorie also besonders.

DAS INVESTMENT hat dafür exklusiv Daten von Morningstar erhalten und ausgewertet, welche Unternehmen aus dem S&P 500 ihre Dividende seit 2016 über drei, fünf und neun Jahre am stärksten gesteigert haben. Berücksichtigt wurden ausschließlich Aktien mit einer lückenlosen Dividendenhistorie von 2016 bis 2025 – also Unternehmen, die seit 2016 jedes Jahr eine Dividende ausgeschüttet haben. Aus diesem Universum zeigen wir die 50 Aktien mit dem stärksten Dividendenwachstum über neun Jahre. In der Grafik finden Sie die Plätze 11 bis 50 – die Tabelle lässt sich auch nach dem Drei- und Fünf-Jahres-Wachstum sortieren.

Die zehn Dividenden-Champions des S&P 500 stellen wir auf den folgenden Seiten einzeln vor.

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Hinweis zur Methodik: Sonderdividenden wurden in dieser Analyse wie reguläre Dividendenzahlungen behandelt und fließen vollständig in die Berechnung des Dividendenwachstums ein. Aufgrund der quartalsweisen Ausschüttungen bei US-Unternehmen wurden Daten nur bis 2025 ausgewertet.

Die Dividenden-Champions mit dem höchsten Dividendenwachstum des Dax finden Sie hier.