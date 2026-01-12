Manchmal liegt der Schatz in einer Kiste in Südkalifornien. Zwischen verstaubten Kartons, vergessenen Möbeln und dem ganzen Kram, den Menschen nicht mehr brauchen, aber auch nicht wegwerfen können. Dort tauchte 2011 ein Comicheft auf, das elf Jahre lang verschwunden war. Gestohlen aus dem Haus von Hollywood-Schauspieler Nicolas Cage. Jetzt, Anfang 2026, hat es den Rekord gebrochen: 15 Millionen US-Dollar. Und ist damit das teuerste Comic der Welt.

Die Geschichte beginnt 1938. Action Comics #1 kostet zehn Cent. Superman erscheint zum ersten Mal, ein außerirdischer Held in rotem Cape, der ein grünes Auto hochstemmt, als wäre es aus Pappe. Zwei jüdische Teenager aus Cleveland – Jerry Siegel und Joe Shuster – haben die Figur erfunden. Sie verkaufen die Rechte für 130 Dollar. Heute würde man sagen: schlechter Deal.

Aber damals ahnt niemand, was dieser Held auslösen wird. Keine Filme, keine Merchandising-Imperien, keine Milliardenumsätze. Nur ein Heft, das Kinder lesen und dann weitergeben oder wegwerfen. Von den ursprünglich 200.000 gedruckten Exemplaren existieren heute schätzungsweise noch 100. Die meisten davon sind zerfleddert, beschädigt oder in Sammlungen verschwunden.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Der Hollywood-Faktor

Das jetzt verkaufte Exemplar ist in außergewöhnlich gutem Zustand – bewertet mit 9.0 von 10 möglichen Punkten. Vincent Zurzolo, Präsident von Metropolis Collectibles/ComicConnect, nennt es einen „heiligen Gral“. Ohne Superman, sagt er, gäbe es keinen Batman, keinen Spider-Man, keine Marvel-Welt. „Das ist nicht nur ein Comic. Das ist der Beginn einer kulturellen Bewegung.“

Nicolas Cage kaufte das Heft 1996 für 150.000 US-Dollar. Der Schauspieler, selbst ein bekennender Comic-Fan – sein Künstlername ist eine Hommage an Luke Cage –, sammelte damals intensiv. Das Action Comics #1 war sein Kronjuwel. Bis es 2000 aus seinem Anwesen in Los Angeles gestohlen wurde.

Elf Jahre Stille. Dann der Anruf: Ein Mann hatte den Inhalt eines verlassenen Lagerraums gekauft. Darin: das verschollene Heft. Cage bekam es zurück, verkaufte es sechs Monate später für 2,2 Millionen Dollar. Stephen Fishler, Chef von Metropolis Collectibles, bringt es auf den Punkt: „Der Dieb hat Nicolas Cage unfreiwillig reich gemacht.“

Das Cover des 15-Millionen-Comics | Bildquelle: Action Comics

Comics haben keine Dividende

Der neue Besitzer bleibt anonym. Nur so viel ist bekannt: Er ist Sammler, kein Spekulant. Zumindest behauptet er das. Die Grenze verschwimmt. Comics wie Action Comics #1 sind längst keine reinen Liebhaberstücke mehr, sondern alternative Assets – neben Kunst, Wein oder seltenen Uhren.

Die Wertsteigerung ist beeindruckend: Von 10 Cent (1938) über 150.000 Dollar (1996) und 2,2 Millionen Dollar (2011) auf jetzt 15 Millionen Dollar. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von über 20 Prozent seit 1996. Zum Vergleich: Der S&P 500 schaffte im selben Zeitraum etwa 10 Prozent pro Jahr.

Natürlich ist das keine Anlageberatung. Comics haben keine Dividende, keine Liquidität, kein Rating. Aber sie haben etwas anderes: emotionale Rendite. Wer Action Comics #1 besitzt, besitzt ein Stück Popkultur-Geschichte. Das kann man nicht an der Börse kaufen.

Die Ökonomie der Seltenheit

Was macht ein Comic 15 Millionen Dollar wert? Drei Faktoren spielen zusammen: Seltenheit, Zustand und kulturelle Bedeutung.

Seltenheit: Von den geschätzten 100 noch existierenden Exemplaren sind die meisten in schlechtem Zustand oder in Museen. Nur eine Handvoll ist handelbar.

Zustand: Comics wurden zum Lesen gemacht, nicht zum Aufbewahren. Die meisten Kinder von 1938 hatten keine Archivqualität im Sinn. Sie falteten die Hefte, schmierten beim Frühstück versehentlich Erdnussbutter drauf, warfen sie in Regenpfützen. Ein nahezu makelloses Exemplar zu finden, ist wie ein Sechser im Lotto.

Bedeutung: Superman erfand das Superhelden-Genre. Vor ihm gab es Detektive, Cowboys, Abenteurer. Nach ihm gab es eine neue Mythologie – moderne Götter in Strumpfhosen.

Der vorherige Rekord lag bei 9,1 Millionen Dollar, ebenfalls für ein Superman-Heft (allerdings aus 1939, Superman #1). Mit dem neuen Verkauf wurde dieser Wert um fast 65 Prozent übertroffen. Zum Vergleich: Ein Batman #1 von 1940 brachte 2021 rund 2,2 Millionen Dollar ein. Marvel-Comics wie Amazing Fantasy #15 (erste Erscheinung von Spider-Man) liegen bei etwa 3,6 Millionen Dollar.

Superman bleibt der König.

Was Investoren wissen sollten

Für die meisten ist ein 15-Millionen-Dollar-Comic keine Option. Aber der Markt für seltene Comics ist breiter, als man denkt. Laut Heritage Auctions, einem der größten Auktionshäuser für Comics, gibt es hunderte Hefte, die zwischen 10.000 und 500.000 Dollar wert sind. Ein gut erhaltenes Amazing Spider-Man #1 oder X-Men #1 kann ebenfalls stabile Werte bieten.

Wichtig ist: Comics sind illiquide. Man kann sie nicht einfach verkaufen wie eine Aktie. Der Markt ist klein, die Käuferschicht überschaubar. Zudem spielen Moden eine Rolle. In den 1990ern explodierten die Preise für moderne Comics – und brachen dann ein, als klar wurde, dass Millionen Exemplare gedruckt worden waren. Seltenheit lässt sich nicht künstlich herstellen.

Wer dennoch einsteigen will, sollte drei Regeln beachten:

Zustand ist alles. Ein Comic in mittelmäßigem Zustand ist oft nur einen Bruchteil wert. Professionelle Bewertungen durch CGC (Certified Guaranty Company) sind Pflicht. Kaufen, was man liebt. Wer nur auf Rendite spekuliert, verliert den Spaß – und oft auch das Geld. Langfristig denken. Comics sind kein Day-Trading. Die besten Wertsteigerungen entstehen über Jahrzehnte.

Der Held, der niemals altert

Superman ist 2026 fast 90 Jahre alt. Und irgendwie immer noch aktuell. Ein Immigrant vom Planeten Krypton, der in Kansas aufwächst und für Wahrheit, Gerechtigkeit und – ursprünglich – den „American Way“ kämpft. Die Formel klingt simpel, funktioniert aber bis heute.

Klar, die kulturelle Relevanz hat Dellen. Marvel dominiert seit Jahren das Kino, DC kämpft mit Neuanfängen. Aber Superman bleibt die Blaupause. Ohne ihn kein Iron Man, kein Thor, kein Avengers-Universum. Er ist der Prototyp – und Prototypen sind wertvoll.

Das zeigt sich auch in den Verkaufszahlen. Während moderne Comics oft nur noch 20.000 bis 50.000 Exemplare pro Ausgabe verkaufen, erreichen große Superman-Events immer noch sechsstellige Auflagen. Die Marke funktioniert. Und wo Marken funktionieren, steigen Werte.

Ist das noch Sammeln oder schon Gier?

Die Frage drängt sich auf: Ist es legitim, ein Comicheft für den Preis einer Villa zu kaufen?

Vincent Zurzolo wehrt ab: „Das ist Kulturgeschichte. Kein Museum würde Action Comics #1 ablehnen. Warum sollte ein privater Sammler das nicht besitzen dürfen?“ Tatsächlich landen viele teure Comics irgendwann in Museen – entweder als Schenkung oder nach dem Tod der Besitzer.

Aber es bleibt ein Spagat. Comics wurden für Kinder gemacht. Für zehn Cent. Sie sollten Spaß bringen, nicht Rendite. Aber am Ende ist es wie bei allen Sammlerstücken: Der Wert liegt im Auge des Betrachters. Für manche ist Action Comics #1 ein Stück Papier. Für andere ist es der Moment, in dem ein Genre geboren wurde. Und für wieder andere ist es ein Investment, das sich besser entwickelt hat als die meisten Hedgefonds.

Wahrscheinlich ist es alles drei. Und genau das macht es so faszinierend.