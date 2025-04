Die Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) hat mit Susanna Adelhardt erstmals eine Frau an ihre Spitze gewählt. Die bisherige stellvertretende Vorsitzende übernimmt die Leitung des Berufsverbandes der deutschen Versicherungs- und Finanzmathematiker von Maximilian Happacher. Das gab die DAV im Rahmen ihrer Jahrestagung in Bonn bekannt.

Jürgen Bierbaum, Vorstand bei der ALH-Gruppe, der zuletzt im DAV-Vorstand den Ausschuss für berufsständische Fragen geleitet hat, wurde zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden bestimmt.

Expertin für Altersvorsorge

Die neue DAV-Vorsitzende Adelhardt ist hauptberuflich als Vorstandsvorsitzende bei Heubeck tätig, einem Spezialisten für versicherungsmathematische Bewertungen und Gutachten. Zudem ist sie Mitglied im Vorstand des IVS – Institut der Versicherungsmathematischen Sachverständigen für Altersversorgung.

Für ihre zweijährige Amtszeit hat die neue Vorsitzende drei zentrale Ziele definiert:

Stärkung des ehrenamtlichen Engagements,

Weiterentwicklung der gemeinsamen Wertebasis,

Intensivierung der internationalen Vernetzung.

Besonders am Herzen liegt Adelhardt die Nachwuchsförderung: „Mathematische Neugier und Leidenschaft bereits in jungen Jahren wecken – das ist eine Schlüsselaufgabe, der sich die DAV bereits heute stellen muss, um auch in Zukunft stark zu bleiben", betont die Vorstandsvorsitzende. Aktuell zählt der Verband laut eigenen Angaben 6.700 Mitglieder mit weiter steigender Tendenz.

Internationale Herausforderungen im Fokus

Die DAV will sich unter Adelhardts Führung stärker in internationale Diskussionen einbringen. „Wir werden uns weiterhin mit unserem Sachverstand institutionell und persönlich in die internationalen Diskussionen einbringen und unsere Positionen vertreten", so die neue Vorsitzende mit Blick auf europäische und globale Entwicklungen.

Die Versicherungsmathematiker beschäftigen sich derzeit insbesondere mit Themen wie der Überarbeitung des Aufsichtssystems Solvency II, der Umsetzung von IORPII, der Implementierung von IFRS17 sowie den Auswirkungen des EU AI Acts. Auch „Value for money", IRRD, die Folgen der Fida-Regulierung und die Auswirkungen des Klimawandels stehen auf der Agenda.

Mehr Diversität in den Gremien

Als erste Frau an der Spitze der DAV betrachtet Adelhardt ihre Position auch als Signal für mehr Vielfalt: „Wichtig ist mir, dass sich das sehr ausgeglichene Verhältnis von Absolventinnen und Absolventen der aktuariellen Ausbildung unter unseren jüngeren Mitgliedern mehr und mehr auch in unseren Gremien abzeichnet." Die neue Vorsitzende hofft, als eine Art „Role Model" für noch mehr Beteiligung von Frauen in der ehrenamtlichen Arbeit zu dienen.

Mit dem Führungswechsel scheidet Herbert Schneidemann nun turnusgemäß aus dem engeren Vorstand aus. Der frühere Vorsitzende hatte sechs Jahre lang im engeren Vorstand gewirkt, unter anderem während der Corona-Pandemie.

Über die Deutsche Aktuarvereinigung

Die Deutsche Aktuarvereinigung ist der Berufsverband der Aktuarinnen und Aktuare in Deutschland. Als Versicherungs- und Finanzmathematiker spielen sie eine zentrale Rolle bei der Risikoanalyse und -bewertung in Versicherungen, Pensionskassen und weiteren Finanzinstitutionen.