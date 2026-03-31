Risikomanager haben in der Finanzbranche ungefähr den Glamour- Faktor eines Rauchmelders: Niemand beachtet sie, bis es brennt. Es heißt, sie prüfen auf der Party noch die Statik vom Balkon, während die anderen drinnen längst tanzen. Sie sagen oft Nein, wenn alle Ja rufen. Und wenn es gut läuft, fragt keiner nach ihnen. Susanna Wooders kennt dieses Image. Viele Jahre hat sie es getragen – als Chief Risk Officer bei Fidelity International. Seit Januar 2025 ist sie offiziell Deutschland-Chefin eines der größten unabhängigen Asset Managers der Welt. Der Rauchmelder leitet jetzt die Party.

Wer Wooders in der Villa Mumm im hessischen Kronberg gegenübersitzt, sieht keine Frau, die ins Rampenlicht drängt. Die Stimme ist ruhig, die Sätze präzise. Durch die Fenster schimmert am Horizont die Frankfurter Skyline – jene Bankentürme, in denen Wooders’ Wettbewerber sitzen. Dass sie genau hierher gehört, in diese Schaltzentrale zwischen London und dem deutschen Markt, daran lässt sie keinen Zweifel.

Vom Risiko zur Regie

Die Personalie war ungewöhnlich. Fast zwei Jahre leitete Wooders das deutsche Geschäft interimistisch, seit April 2023. Parallel lief ein strategischer Review der hauseigenen Fondsbank FFB, zudem gab es Personalwechsel. Dass London eine Risikomanagerin an die Spitze des größten kontinentaleuropäischen Markts setzte, lässt sich als Vorsichtsmaßnahme lesen – oder als strategische Weitsicht. Wooders selbst rahmt es so: Fidelity unterstütze Rotation im Senior Management. Und als Risikomanagerin habe sie nun einmal gelernt, die richtigen Fragen zu stellen.

DAS INVESTMENT: Ihre Vorgänger kamen aus dem Vertrieb. Sie aus dem Risikomanagement. War Ihre Berufung ein defensives Signal nach London?

Susanna Wooders: „Fidelity ist eine Firma, die offen für Rotationen ist, gerade beim Senior Management. Das bringt den Vorteil, dass man ganz anders auf Dinge guckt. Ich habe mir die Strategie angeschaut, ich habe Fragen gestellt. Das tut man als Risikomanager sehr häufig. Von daher ist das dem Team zugutegekommen.“

Vom Risiko an die Spitze - die Karriere der Susanna Wooders Susanna Wooders lernte das Bankgeschäft von der Pike auf und arbeitete über zwei Jahrzehnte in verschiedenen Positionen im Finanzsektor, bevor sie als Chief Risk Officer zu Fidelity International kam. In dieser Rolle war sie für die konzernweite Risikosteuerung verantwortlich – eine Position, die strategisches Denken und tiefes Verständnis für regulatorische Anforderungen voraussetzt. Ab April 2023 übernahm sie interimistisch die Leitung des Deutschland-Geschäfts, während parallel die FFB einem strategischen Review unterzogen wurde. Seit Januar 2025 ist sie offiziell Deutschland-Chefin. Fidelity Deutschland verwaltet 81 Milliarden Euro (Stand: Februar 2026), beschäftigt 450 Mitarbeiter und ist nach Großbritannien der zweitgrößte Markt der Gruppe.

Fragen stellen – das klingt harmlos. In der Praxis hieß es: Silos aufbrechen, Teams zusammenführen, die Wholesale-Struktur umbauen. Wooders installierte Bettina Bosch als neue Leiterin Versicherungen und Family Offices, ließ das Wholesale-Team unter Ulrich Sponer neu aufstellen, holte Christina Weiss für Geldmarkt-Kompetenz und Wolfgang Murmann für das Workplace-Consulting-Geschäft. Keine revolutionären Schläge, eher notwendige Eingriffe. Aber mit klarem Ziel: Das Unternehmen soll näher an seine Kunden rücken – und zwar in allen Segmenten gleichzeitig.

81 Milliarden als Anfang

Die Zahlen, die Wooders auf den Tisch legt, sind ambitioniert. Fidelity Deutschland verwaltet im Februar 2026 rund 81 Milliarden Euro, beschäftigt 450 Mitarbeiter und arbeitet mit mehr als 1.000 Kooperationspartnern. Nach Großbritannien ist Deutschland der größte europäische Markt der Gruppe. Und das Ziel lautet: Verdopplung der Assets in fünf Jahren. Von 81 auf über 160 Milliarden.

DAS INVESTMENT: Verdopplung in fünf Jahren – der Kuchen wächst aber nicht in dem Tempo. Das heißt, Sie müssen anderen Marktanteile abnehmen.



Susanna Wooders: „Wir haben bestimmte Wachstumstreiber identifiziert. Altersvorsorge ist einer der großen. Wir decken die gesamte Bandbreite in der Altersvorsorge und im Pensionsmanagement ab, sind seit 20 Jahren in der betrieblichen Altersvorsorge tätig und profitieren von über 40 Jahren Erfahrung in den USA. Dazu Produktinnovationen: Aktive ETFs sind ein großes Thema. 11 Milliarden Euro liegen in Europa in unseren bislang 25 Produkten. Das wollen wir weiter ausbauen.“

Drei Säulen sollen das Wachstum tragen: die aktiven ETFs als Produktoffensive, die Altersvorsorge als struktureller Megatrend und die FFB als Infrastruktur- Rückgrat. Klingt schlüssig auf der Powerpoint-Folie. Aber jede einzelne Säule trägt ihre eigene Last.

Susanna Wooders: „Es geht uns nicht nur um Assets, sondern auch darum, Kunden zufriedenzustellen.“ | Bildquelle: Fidelity

Ein messbares Versprechen

Fidelity war Jahrzehnte lang ein Synonym für aktives Stockpicking. Über 1.000 aktive Fonds und Anteilklassen hat das Haus im Angebot. Nun pusht Wooders mit Nachdruck die aktiven ETFs – jene Hybridprodukte, die einen Index als Grundlage nehmen und durch Research eine Mehrrendite erzielen sollen. Die Research-Enhanced-Palette verspricht rund ein Prozent Outperformance vor Kosten gegenüber dem jeweiligen MSCI-Referenzindex. Ein konkretes Versprechen, das messbar ist.

DAS INVESTMENT: Ist Ihr Fokus auf aktive ETFs nicht ein Stück weit das Eingeständnis, dass aktive Publikumsfonds tot sind – und Sie die alten Gebühren nur in einen neuen, hipperen Schlauch gießen?



Susanna Wooders: „Das sehe ich nicht so. Wir haben über 1.000 aktive Fonds und Anteilklassen. Das ist eine riesige Bandbreite und eine sehr langjährige Struktur. Die ETFs bedienen ein anderes Segment. Sie tun auch etwas anderes. Wir wollen den Index um eine Alpha-Komponente erweitern, die gemessen wird.“

Intern, beteuert Wooders, werde nicht zwischen alten Fonds und neuen ETFs priorisiert. Doch die Realität am Markt spricht eine andere Sprache: Die letzten beiden US-ETF-Produkte sammelten jeweils 170 Millionen Euro direkt zum Start ein. Der Andrang ist da. Und bei Preisen von 0,2 bis 0,5 Prozent kämpft Fidelity trotzdem gegen Passiv-Anbieter, die teilweise unter 0,1 Prozent liegen. Die Differenzierungsgeschichte muss also nicht nur erzählt, sondern über Jahre belegt werden. „Als Alpha-Haus haben wir die Ambition, dieses Versprechen zu erfüllen“, so Wooders.

Die Villa Mumm in Kronberg, Sitz von Fidelity Deutschland | Bildquelle: Christoph Fröhlich

Die Säulen im Blick

Wenn Wooders über Altersvorsorge spricht, wird die Risikomanagerin zur Reformerin. Fidelity hat im vergangenen Jahr gemeinsam mit Professor Martin Werding eine Studie veröffentlicht, die zeigt, was die Haltelinie in der ersten Säule den Bundeshaushalt kostet: rund 200 Milliarden Euro bis 2040 - im besten Fall. Der Befund ist eindeutig: Ohne kapitalgedeckte dritte Säule wird es nicht gehen. Und Fidelity, so die Botschaft, steht bereit – mit Produkten, mit Plattform, mit Erfahrung.

Das Kabinett hat das Altersvorsorgedepot beschlossen. Wooders begrüßt den Schritt, sieht aber bei der Reform noch Luft nach oben.

DAS INVESTMENT: Waren Sie happy mit dem, was jetzt verabschiedet wurde?



Susanna Wooders: „Wir sind glücklich darüber, dass der erste Schritt gemacht ist. Aber es ist für uns noch kein großer Aufschlag. Wenn ich mir alleine die Freibeträge anschaue, davon kann ich meine Rente über 30, 40 Jahre nicht finanzieren. Und über eine Frühstartrente von zehn Euro eben auch nicht.“

Zehn Euro im Monat, weniger als eine Netflix-Mitgliedschaft – als Impuls für einen Mentalitätswandel bei der Altersvorsorge sieht Wooders das nicht. Eher als Startschuss. Interessant werde es vor allem erst, wenn Drittzahlungen möglich würden, etwa von Großeltern, Eltern, Paten. Und wenn sich das Altersvorsorgedepot mit der betrieblichen Vorsorge verbinden ließe.

“ „Einfach mal loslegen, das können die Engländer sehr gut.“ Susanna Wooders Deutschland-Chefin von Fidelity

Dass Deutschland bei Reformen gerne alle zehn Jahre einen großen Aufschlag macht, statt kontinuierlich nachzujustieren, hält Wooders für einen Konstruktionsfehler. Die Britin in ihr seufzt: „Einfach mal loslegen – das können die Engländer sehr gut.“

Das neue alte Herzstück

Die spannendste Volte in Wooders’ Strategie betrifft die FIL Fondsbank, kurz FFB. Vor zwei Jahren hieß es noch, die Bank stehe zum Verkauf. Heute erklärt Wooders sie zum zentralen Baustein der Deutschland-Strategie. Da darf die Frage erlaubt sein:

DAS INVESTMENT: Vor zwei Jahren stand die Bank noch zum Verkauf. Jetzt erklären Sie sie zum Herzstück der Strategie. Hat Fidelity einfach keinen Käufer gefunden, der genug gezahlt hätte – oder haben Sie wirklich eine neue Bestimmung für die Bank gefunden, die über das reine Verwahren von Fondsanteilen hinausgeht?



Susanna Wooders: „Wir haben sehr viel strategische Arbeit gemacht in dieser Zeit. Wir haben auch die Bank ganz anders aufgestellt, bei den Kosten nachgeschärft, den Prozess aktiv genutzt. Und sind zu dem Schluss gekommen, aufgrund der Vernetzung und der Synergien, die wir herstellen können: Wir behalten die Bank auf jeden Fall in unserem Portfolio.“

Die FFB soll wachsen: eine Million Depots, Verdopplung der Assets – auch hier die magische Formel. Gleichzeitig hat die Bafin im vergangenen Jahr Maßnahmen wegen Mängeln in der IT-Governance angeordnet und einen Sonderbeauftragten bestellt. Wachstum und Sanierung gleichzeitig – ein Zielkonflikt? „Sanierung klingt dramatischer, als es ist. Die regulatorischen Anforderungen setzen wir um. Aber wir schauen natürlich auch, wo Geschäftspotenzial liegt. Beides schließt sich nicht aus“, sagt Wooders.

Was die FFB konkret werden soll, da bleibt Wooders noch etwas zurückhaltend. Automatisierung, bessere Tech-Anbindung, Model-Portfolios, Vermögensverwaltung – es sind die üblichen Branchen-Stichworte. Das macht es nicht falsch, aber auch nicht revolutionär.

Ob die FFB auch die Infrastruktur für das staatlich geförderte Altersvorsorgedepot stellen soll, prüft Fidelity noch. Die Erfahrungen aus Großbritannien mit dem Lifecycle-Produkt Future Wise, in dem rund 30 Milliarden Euro liegen, würde Wooders gerne nach Deutschland übertragen. Es wäre das fehlende Stück im Puzzle.

Die Mitbewerber stets in Sichtweite: Blick aus der Villa Mumm gen Frankfurt | Bildquelle: Christoph Fröhlich

Halb London, halb Kronberg

Wooders pendelt privat zwischen Kronberg im Taunus und einem Ort südlich von London. Zehn, elf Stunden arbeitet sie am Tag, wenn sie vor Ort ist. Am Wochenende schaltet sie ab – konsequent. „Dafür arbeite ich in der Woche eben länger“, sagt sie, und es klingt wie eine Risikogleichung: der Tausch von Intensität gegen Erholung.

Ihr Mann ist Historiker. Das Haus sei voller Bücher über Geschichte, erzählt sie, und wenn es die Zeit erlaube, lese sie die auch, zuletzt über Japan. In Japan war sie selbst noch nicht. „Man soll dort sehr gut Ski fahren können“, sagt Wooders, und für einen Moment blitzt etwas durch, das nicht nach Risikokalkulation klingt.

Ihre Tochter studiert Geografie, interessiert sich für die Finanzbranche, liebäugelt mit ESG und Risikomanagement. Ob das Letztere in den Genen liegt oder mütterlicher Einfluss ist, lässt Wooders offen: „Ich habe ihr davon abgeraten. Aber sie darf mich gerne ignorieren und ihre eigene Entscheidung treffen.“

Der Blick nach vorne

Was die deutsche Finanzbranche von den Briten lernen könnte? Mut, sagt Wooders. Nicht immer alles hundertprozentig wissen müssen, bevor man eine Reform anpackt. Nicht jede Regulierung bis ins letzte Detail durchdeklinieren, bevor man den ersten Schritt tut. Dass der Kapitalmarkt für viele Menschen in Deutschland noch negativ konnotiert ist, hält sie für eines der größten Hindernisse. Müsste sie morgen bei Fidelity aufhören, würde sie sich deshalb für mehr Finanzbildung einsetzen.

DAS INVESTMENT: Wenn wir uns hier in drei Jahren wiedersehen – woran sehen wir, dass Fidelity unter Ihnen wirklich gewachsen ist und nicht nur das Risiko minimiert hat?



Susanna Wooders: „Wir haben Asset-Targets, das ist eine unserer Kennzahlen. Aber eben auch positive Kundenresonanz. Es geht uns nicht nur um Assets, die wir ausweiten wollen, sondern auch darum, Kunden zufriedenzustellen.“

Ob die Risikomanagerin als Partyveranstalterin bestehen kann, wird sich an harten Zahlen messen lassen. 160 Milliarden Euro, eine Million Depots, regulatorische Hausaufgaben erledigt. Die Statik hat sie geprüft. Jetzt muss sie beweisen, dass sie auch tanzen kann.