Die Berliner ICM Investmentbank besetzt die Vertriebs- und Marketingführung neu. Die neue Generalbevollmächtigte Susanne Scarpinati soll die hauseigenen Fonds vertreiben.

Susanne Scarpinati übernimmt bei der ICM Investmentbank die Position der Generalbevollmächtigten für Vertrieb und Marketing. Bei der Berliner Vermögensverwaltung verantwortet sie künftig Vertrieb, Markenpositionierung und Kommunikation.

Im Mittelpunkt ihrer Aufgabe stehen der Vertrieb der hauseigenen Ucits-Fonds sowie die Gewinnung von Direktmandaten im deutschsprachigen Raum. Angesprochen werden sollen sowohl institutionelle Anleger als auch vermögende Privatkunden (HNWI/UHNWI).

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Scarpinati verfügt über langjährige Vertriebserfahrung in der Finanz- und Investmentbranche. Zuvor war sie Leiterin Wholesale bei Bit Capital, vorherige Stationen waren Arabesque und Flossbach von Storch.



Vorstand der ICM InvestmentBank ist Norbert Hagen.