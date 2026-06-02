Susanne Scarpinati wechselt zur ICM Investmentbank
Susanne Scarpinati übernimmt bei der ICM Investmentbank die Position der Generalbevollmächtigten für Vertrieb und Marketing. Bei der Berliner Vermögensverwaltung verantwortet sie künftig Vertrieb, Markenpositionierung und Kommunikation.
Im Mittelpunkt ihrer Aufgabe stehen der Vertrieb der hauseigenen Ucits-Fonds sowie die Gewinnung von Direktmandaten im deutschsprachigen Raum. Angesprochen werden sollen sowohl institutionelle Anleger als auch vermögende Privatkunden (HNWI/UHNWI).
Scarpinati verfügt über langjährige Vertriebserfahrung in der Finanz- und Investmentbranche. Zuvor war sie Leiterin Wholesale bei Bit Capital, vorherige Stationen waren Arabesque und Flossbach von Storch.
Vorstand der ICM InvestmentBank ist Norbert Hagen.