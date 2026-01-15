Vertriebsleiterin Susanne Scarpinati verlässt Bit Capital nach über fünf Jahren. Sie leitete das Wholesale-Geschäft für die DACH-Region.

Susanne Scarpinati verlässt Bit Capital. Sie war seit Februar 2021 als Head of Wholesale Distribution für die DACH-Region bei dem Unternehmen tätig und verantwortete den Aufbau und die Weiterentwicklung des Wholesale-Geschäfts. Zudem begleitete sie Themen wie Kundenkommunikation, Marketingunterstützung sowie den Aufbau nachhaltiger Kundenbeziehungen und strategischer Partnerschaften. Über Scarpinatis Weggang berichtete zuerst „Fonds Professionell“.

Vor ihrer Zeit bei Bit Capital leitete Scarpinati über ein Jahr das Business Development beim Nachhaltigkeitsspezialisten Arabesque Group. Davor war sie mehr als acht Jahre bei Flossbach von Storch tätig, zunächst als Director Fund Sales Germany und später als Head of Fund-linked Insurance and Pension Business.

Der Wholesale-Bereich von Bit Capital werde künftig nahtlos innerhalb der bestehenden Organisation weitergeführt und durch die neue Geschäftsführung begleitet, so das Unternehmen.