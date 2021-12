Sustainability und Werte Fonds Oddo Meriten AM benennt Fonds um

Die neuen Fondsnamen lauten ab sofort Oddo Sustainability Fund und Oddo Werte Fonds. Damit startet der deutsch-französische Asset Manager an den Standorten Paris und Düsseldorf die Harmonisierung seines Angebots an Publikumsfonds. Die Anlagebedingungen und die Anlagepolitik der Fonds bleiben unverändert.Ebenfalls unverändert bleibt das Fondsmanagement. Beim Oddo Sustainability Fund investiert das Managementteam in europäische Aktien, die dem Universum des Stoxx Europe Sustainability ex AGTAFA Index angehören. Die Unternehmen im Portfolio müssen unter dem Gesichtspunkt „Nachhaltigkeit“ in ihrem jeweiligen Sektor führend sein (Best-in-Class) und dürfen nicht einem AGTAFA-Bereich aktiv sein (Alcohol, Gambling, Tobacco, Armaments, Firearms, Adult Entertainment).Beim Oddo Sustainability Fund erfolgt die Aktienauswahl auf Basis des von Oddo Meriten AM entwickelten quantitativen Trendfolgemodells „Trend Dynamics“. Das seit Ende 1999 eingesetzte Modell identifiziert Aktien, die sich grundsätzlich im Trend besser entwickeln können als der jeweilige Vergleichsindex. Bei der Portfoliokonstruktion wird auf eine hinreichend breite Diversifikation geachtet, um ein attraktives Ertrags-/Risikoprofil zu gewährleisten.Beim Oddo Werte Fonds darf das Managementteam maximal 30 Prozent des Fondsvermögens in Aktien, investieren. Die Titel müssen bestimmten Nachhaltigkeitsanforderungen entsprechen. Die Unternehmen müssen demnach mit ihren Ressourcen schonend umgehen, konfliktarm produzieren und grundsätzlich sensibler bezüglich definierter Risiken agieren.Bis zu 75 Prozent des Fondsvermögens investiert das Managementeam in Anleihen aus der Europäischen Währungsunion (EWU). Um die Anlagerisiken zu reduzieren, müssen diese Wertpapiere auf Euro lauten und bei Standard & Poor’s mit „BBB“ oder besser bewertet sein.