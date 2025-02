Der Sustainable-Finance-Beirat der Bundesregierung hat zwei Papiere veröffentlicht. In diesen schlägt der Beirat Änderungen an der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) sowie bei der Nachhaltigkeitspräferenzabfrage nach Mifid II und der EU-Nachhaltigkeitsberichterstattungsrichtlinie (CSRD) vor.

Probleme bei SFDR

In dem Papier heißt es, dass es beim Reviewprozess von SFDR Probleme gebe. Investoren vor geschönten Nachhaltigkeitsberichten zu schützen, wird „nicht in vollem Umfang erreicht“. Daher schlägt der Beirat mehrere Änderungen vor. Die Definition nachhaltiger Investitionen sollte „handhabbarer“ sein. Investitionen in den Übergang zur Klimaneutralität sollten ebenfalls stärker berücksichtigt werden. Außerdem sollte es Definitionen für soziale Produkte und Dienstleistungen geben.

Ein weiterer Punkt ist die Kundenabfrage. Sie sollte künftig einfacher werden. Dafür könnten vier Kategorien greifen: „nachhaltig“, „Transition“, „Basis“ und „keine Berücksichtigung“. Ziel der SFDR ist eigentlich, mehr Transparenz und tatsächlichen Nachhaltigkeits-Impact für Anleger zu schaffen. Für Fondsanbieter und Asset Manager hingegen gleicht das ganze manchmal eher einem Dschungel.