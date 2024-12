Der Markt für nachhaltiges, verantwortungsbewusstes Investment wächst spürbar und bedeutsam. So liegt das Volumen von nachhaltigen Investmentfonds in Deutschland laut FNG Marktbericht für 2023 bei 262 Milliarden Euro. Lag die Anzahl sogenannter ethisch-ökologischer Fonds vor einer Dekade noch bei circa 180 Fonds, so werben im Jahr 2024 mittlerweile weit mehr als 3.000 Fonds mit nachhaltigen Anlagekriterien (Artikel 8 und Art. 9 der EU-Offenlegungsverordnung) um Investoren. Das Angebot an solchen Fonds wird dadurch immer unübersichtlicher und so mancher ist mit der Suche und Selektion überfordert.

Nicht nur die Nachfrage bei Privatanlegern ist spürbar gestiegen, sondern auch immer mehr Institutionelle widmen sich dem Gedanken, Geld zielgerichtet und zukunftsorientiert anzulegen. Das Thema scheint aber auch bei der Politik angekommen zu sein, zumal europaweit zum Ende des vergangenen Jahres bei der Anlageberatung per Gesetz nachhaltige Aspekte eingebunden werden. Schließlich kann die öffentliche Hand die Unmengen an Investitionssummen für einen Wertewandel in unserer Wirtschaft und die Bewältigung der Klimakrise nicht alleine stemmen und sieht potentielle Hilfe bei privaten wie auch institutionellen Investoren.

Der Bedarf und die Nachfrage für die kommenden Jahre scheinen – sich gegenseitig ergänzend – immens zu wachsen, geht man davon aus, dass hierzulande gerade einmal in gut 6 Prozent des privaten Geldvermögens nachhaltig investiert sind.

Hier geht es zum kompletten Ranking der Sustainable Performance Awards

Idee/Grundgedanke

Mehr und mehr entsteht Konsens darüber, dass Geld nicht nur Tauschmittel oder Informationsträger ist. Man will mit der Lenkungswirkung von Kapital für eine nachhaltigere und lebenswerte Zukunft Unterstützung leisten. Um die Bekanntheit weiterhin zu fördern und Wettbewerb zu schaffen, will Deutschlands nachhaltiger Finanzdienstleister, die ProVita GmbH mit Sitz in Stuttgart, ab 2021 jedes Jahr eine Preisverleihung für die besten nachhaltigen Investments vornehmen.

Das bereits 1994 gegründete Unternehmen zählt mit seiner langjährigen Erfahrung zu den Pionieren und Wegbereitern für Konzeption, Beratung und Vermarktung für nachhaltige Kapitalanlageprodukte auf dem deutschen Markt. „Mit der wohl größten ESG-Fondsdatenbank als unabhängiger Anbieter wollen wir gleichzeitig mit der Award-Verleihung für die „Besten der Besten“ im Nachhaltigkeitsbereich Wettbewerb schaffen und dem immer noch vereinzelt vorhandenen Vorurteil eines Performancenachteils im Vergleich zu konventionellen Anlagen begegnen“, so ProVita-Geschäftsführer Stefan Maiss.

Vorgehensweise für das Listing

Das folgende Schaubild soll die Vorgehensweise für das Listing aufzeigen. Insgesamt haben nur 2.579 Fonds, davon 2.292 nach Art.8 und nur 287 nach Art.9 der EU-Offenlegungsverordnung die vorgegebenen Kriterien erfüllt und es in 86 Kategorien in die Veröffentlichung geschafft. Die Kategorisierung umfasst 1.160 Aktien-, 452 Misch-, 10 Dach-, 278 ETF-, 650 Renten-, 29 Geldmarktfonds und wird unter Berücksichtigung von Performance, SRI, und Nachhaltigkeitskriterien gewichtet, untersucht und ausgewertet.

© DAS INVESTMENT

Mit der regelmäßigen Veröffentlichung von nachhaltigen Performanceergebnissen erhält man somit einen guten Überblick über die Entwicklung in verschiedenen Asset- und Risikoklassen. So werden die Besten der Besten im Leistungsvergleich zu einem festgelegten Stichtag (30. September) auch in diesem Jahr 2024 auf 1 Jahr, 3 Jahre und 5 Jahre ermittelt. Sollte ein Fonds keine Daten zum 30.09 bereitstellen können, (zum Beispiel wegen Wochenende) so wird der nächstmögliche davorliegende Tag als Stichtag bewertet.

Eine umfangreiche Datenermittlung wurde von Opal Hard- & Software Consulting GmbH unterstützt. In Einzelfällen wurden Daten bei den jeweiligen Fondsgesellschaften direkt abgefragt. Gleichzeitig wird tabellarisch Auskunft über die Nachhaltigkeitsziele/ Ratings/Labels der jeweiligen Fonds erteilt.

Kriterien für das Listing

© ProVita

Warum Sustainable Performance?

Mit dem Begriff Nachhaltigkeit tut man sich im Deutschen schwerer als im Englischen mit dem Wort Sustainability. Denn nachhaltig bedeutet in unserer Sprache nur „auf längere Zeit anhaltend und wirkend,” während sustain auch das „am Leben erhalten“ bezeichnet, und darum geht es eigentlich: mit der Erde so umzugehen, dass die Menschheit auch für zukünftige Generationen lebensfähig bleibt und ihre Grundbedürfnisse erfüllen kann. Und mit dem Begriff Performance möchten wir nicht nur die Leistungsfähigkeit untereinander vergleichen und damit Wettbewerb schaffen, sondern, wie bereits erwähnt, auch ein zum Teil immer noch vorherrschendes Vorurteil entkräften: Nämlich, dass nachhaltige Investments Ertragsnachteile haben sollen.

Orientierung durch Labels/Siegel/Ratings

Mittlerweile existieren eine Reihe von Labels/Siegeln/ Ratings von mehreren Organisationen/Institutionen, die nachhaltige Investments „unter die Lupe“ nehmen. Hierbei werden verschiedene Ansätze/Kriteriologien verfolgt und unterschiedliche Prüfprozesse durchgeführt. Bei dem SPA werden solche Wertungen/Auszeichnungen berücksichtigt. Für die aktuelle Auszeichnung haben wir uns, aufgrund der umfangreichsten Datenerfassungen, strengsten Verfahrensbedingungen und Auswahlkriterien, sowie dem Verbreitungsgrad innerhalb Deutschlands, für die Researcharbeit von MSCI, ISS-ESG, FNG, sowie für die besten ESG-Ratings für Morningstar entschieden.

Der Nutzen von verschiedenen unabhängigen Ratings:

Qualitätssicherung Nachhaltiger Geldanlagen

Mindestanforderungen nach international anerkannten Normen

Verringerter Zeit- und Kostenaufwand für Anleger und Fondsanbieter

Untersuchung durch verschiedene unabhängige Gesellschaften und Prüfmethoden

Förderung des nachhaltigen Investmentmarkts

© DAS INVESTMENT

MSCI

MSCI ESG Fund Ratings sollen mehr Transparenz und ein besseres Verständnis der ESG-Merkmale von Fonds- und ETF-Komponenten in Anlegerportfolios bieten. Da die Zahl der ESG-Fonds zunimmt und ESG-orientierte Anlageoptionen und -strategien von Vermögens- und Fondsmanagern übernommen werden, ist MSCI bestrebt, die Tools und Lösungen bereitzustellen, die Anlegern helfen, ESG-Risiken besser zu verstehen.

ESG Investing (Sustainable Investing) wächst exponentiell, da immer mehr Anleger und Emittenten ESG- und Klimadaten und -instrumente nutzen, um ihre Anlageentscheidungen zu unterstützen. Die ESG-Ursprünge von MSCI reichen bis ins Jahr 1972 zurück. Der erste MSCIESG- Index wurde 1990 auf den Markt gebracht. Seit 1999 bewertet MSCI Unternehmen auf der Grundlage von branchenrelevanten ESG-Risiken.

MSCI ist stolz darauf, mit über 1.700 Kunden weltweit zusammenzuarbeiten, darunter führende Pensionsfonds, Vermögensverwalter, Berater, Banken und Versicherungen.

ISS ESG

Ist der Responsible-Investment-Bereich von Institutional Shareholder Services Inc., dem weltweit führenden Anbieter von ESG-Lösungen für Investoren, Asset Manager, Hedgefonds und Anbieter von Vermögensdienstleistungen. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der Corporate Governance und 25 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung von fundiertem Nachhaltigkeits- Research ist ISS ESG der Partner der Wahl für institutionelle Investoren. Diese können mit den Lösungen von ISS ESG nachhaltige Anlagepolitiken und -praktiken entwickeln und integrieren sowie entsprechende Portfoliounternehmen durch Screening-Lösungen beobachten.

ISS ESG bietet darüber hinaus Klimadaten, Analysen und Beratungsdienstleistungen, mit denen Investoren klimabedingte Risiken über alle Anlageklassen hinweg messen, verstehen und bewerten können. Zudem liefert ISS ESG Research und Ratings zu Unternehmen und Ländern und ermöglicht es seinen Kunden, materielle soziale und ökologische Risiken zu identifizieren und Chancen wahrzunehmen. Dieses ganzheitliche Lösungsangebot wird zusätzlich ergänzt durch einen etablierten Standard für die Analyse, Bewertung, Prognose und Berücksichtigung der finanziellen Dimension von Unternehmen.

FNG

Das FNG ist seit 2001 der Fachverband für Nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum (D, AT, CH). Zu seinen rund 200 FNG-Mitgliedern zählen Banken, Kapitalanlagegesellschaften, Ratingagenturen, Finanzberater* innen, wissenschaftliche Institutionen, Versicherungen, NGOs und Privatpersonen. Darüber hinaus ist das FNG Gründungsmitglied des europäischen Dachverbandes Eurosif.

Datenerhebung

Seit Mai 2021 wurde eine umfangreiche Datenbank angelegt. Informationen wurden hierzu über Recherchearbeiten aus öffentlich zugänglichen Portalen und Datenbanken sowie den Webseiten der Fondsgesellschaften zusammengetragen und abschließend durch schriftliche Nachfrage mit einer Datenerhebung bei den Gesellschaften selbst zur Kontrolle ausgewertet.

Regelwerk und Auswahlkriterien

Voraussetzung Zulassung in Deutschland Es werden nur Publikums-Investmentvermögen mit Vertrieb in Deutschland (§§ 294, 310, 316 oder 320 KAGB) und inländischen Verwahrstellen (§§ 68 ff., 80 ff. KAGB) berücksichtigt.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem täglichen Newsletter – gratis direkt in Ihr Postfach. Jetzt abonnieren! Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Voraussetzung Offenlegungsverordnung Art. 8 und Art. 9

Im November 2019 wurden die Maßnahmen des EU-Aktionsplans „Sustainable Finance Disclosure Regulation“ (SFDR) verabschiedet. Dabei sollen unter Berücksichtigung der Merkmale bspw. die Zielerreichung der Nachhaltigkeitswirkung möglichst anhand von Indikatoren quantifiziert und mit einem Index oder einer Benchmark verglichen werden können. Für ein Listing ist entweder Artikel 8 oder Artikel 9 Voraussetzung.

Der Unterschied zwischen Artikel 8 und Artikel 9 Produkten ergibt sich aus der Gestaltung und Vermarktung des Produktes. Artikel-9-Produkte besitzen ein angestrebtes Nachhaltigkeitsziel (bspw. Reduktion von CO2-Emissionen oder Schaffung von bezahlbarem Wohnraum), Artikel 8-Produkte berücksichtigen dabei lediglich ökologische oder soziale Merkmale in der Investitionsentscheidung. Für beide Finanzprodukte gelten zusätzliche Offenlegungspflichten in vorvertraglichen Dokumenten, im regelmäßigen Reporting sowie auf der Website, wobei sich die Anforderungen zwischen beiden Produktarten unterscheiden.

Voraussetzung Label/Siegel/Rating

Detaillierte Prüfungen und Ratings von weitestgehend unabhängigen Organisationen und Institutionen vermitteln einen Einblick in die nachhaltigen Strategien und Managementansätze sowie deren Ernsthaftigkeit bei Umsetzung und Einhaltung. Die mit den höchsten Qualitätsstandards und den umfangreichsten Datenerhebungen werden als Maßstab vorausgesetzt. Mindestens eines dieser drei ausgesuchten Labels/Siegel/Ratings ist Voraussetzung, um gelistet zu werden. Dabei müssen folgende Bewertungen erreicht sein:

1,2,3 Sterne FNG-Wertung (von max. 3 Sternen) und/ oder mind. 4,5 Sterne ISS-ESG-Wertung (von max. 5 Sternen) und/oder mind. A, AA, AAA MSCI-Wertung (von CCC-AAA)

©

Die jeweiligen Wertungen werden in den Performance- Listings aufgeführt, tragen aber nicht zum Ergebnis bei. Damit kann ein verfälschtes Ergebnis durch eventuell willkürliche Gewichtungen der Labels/Siegel/Ratings vermieden werden.

Bei Performancegleichstand entscheidet das bessere Ratingergebnis zum Zeitpunkt der Erfassung über die Platzierung.

Unterschiedliche Wertungs- und Untersuchungsansätze

Warum kommt es vor, dass nachhaltige Ratings und Wertungen zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können? Zum einen gibt es verschiedene Verfahren und Untersuchungsansätze. So werden CO2- Ausstoß und ökologische Aspekte, soziale und kulturelle Eigenschaften sowie Verantwortlichkeit der Unternehmensführung unterschiedlich gewichtet und auch beurteilt. Das bedeutet, dass im Wesentlichen drei Faktoren: Umfang, Bemessung und Gewichtung bei abschließender Bewertung eine maßgebliche Rolle spielen, die dann eben zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Aus diesem Grund empfehlen wir über die angegebenen Links zu den jeweiligen Homepages die spezifizierten und individuellen Untersuchungsansätze nachzulesen.

© DAS INVESTMENT

Verfahren zur Eingliederung und Abstufung der Anlageklasse

Berücksichtigung des Zeitraums des nachhaltigen Managementansatzes

Auf den Zeitraum des nachhaltig ausgerichteten Managementansatzes wird geachtet, um zu vermeiden, dass beispielsweise ein Fonds bei einer 5 Jahres-Auswertung, der erst seit einem Jahr auf Nachhaltigkeit umgestellt hat, in die Bewertung mit eingeht. Dasselbe gilt analog auch für kürzere Zeiträume, wobei immer das Jahr der Umstellung voll mitzählt.

SRI (Summary Risk Indikator)

Der SRI ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität (Schwankung) eines Finanzinstruments als auch die Bonität des Emittenten berücksichtigt. Bei der Volatilität des Finanzinstruments spricht man von Marktrisiko. Bei der Bonität des Emittenten von Kreditrisiko. Als Ergebnis dieser Kombination gibt es eine Einstufung in einer 5-stufigen Skala, wobei 2 ein geringes und 6 das höchste Risiko darstellt. Bei Investmentfonds wird nur das Marktrisiko betrachtet, da das Kreditrisiko in einem Fondsportfolio gestreut ist. Eine Ausnahme bilden Garantiefonds, hier wird auch die Bonität des Garantiegebers mitberücksichtigt. Es werden also in den unterschiedlichen Kategorien nur Fonds mit derselben SRI-Klasse verglichen. (Nicht zu verwechseln mit SRRI-Klasse) In Ausnahmefällen, in denen kein SRI-Wert ermittelbar oder vorhanden ist, wurde SRRI-1 angenommen.

Zeitraum

Stichtag für die Performanceermittlungen ist Montag, der 30. September 2024. Von diesem Datum werden die zurückliegenden 12, 36 und 60 Monate für den Wertzuwachs in Prozent gemessen.

Voraussetzung Währung und Mindestvolumen

Es werden nur die Euro-Tranchen berücksichtigt. Mindestvolumen > 10 Mio. EUR.

Voraussetzung Fonds-Tranchen

Es werden nur die Retail-Tranchen (incl. kick-back) berücksichtigt.

Thesaurierend/Ausschüttend

Es wurde grundsätzlich die thesaurierende Tranche gelistet. Bei Fonds, die keine thesaurierende Tranche führen, haben wir die ausschüttende Tranche berücksichtigt.

Voraussetzung Anzahl der Fonds pro Kategorie

Es müssen mindestens 5 Fonds für ein Listing pro Kategorie vorhanden sein.

Datenabgleich

Um eine Übereinstimmung von öffentlich zugängigen Datenbanken und Angaben der Fondsgesellschaften zu gewährleisten, wurden alle Fondsgesellschaften ab Juni 2024 aufgefordert, über ein Datenblatt die für ein Listing erforderlichen Angaben zu machen. Anfang Oktober wurden die umfangreichen Recherchearbeiten abgeschlossen. Fast alle Fondsgesellschaften sind dem nachgekommen; für die wenigen Ausnahmen wurden die erforderlichen Informationen auf öffentlich zugängigen Datenbanken recherchiert. Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann daher keine Gewähr übernommen werden.

Sustainable Development Goals der UN

Um die Anlageschwerpunkte der einzelnen ESG-Fonds einfacher und schneller zu erkennen, wurden bei den Fondsgesellschaften auch die fünf wichtigsten der siebzehn Sustainable Development Goals (SDGs) abgefragt. Noch nicht alle Gesellschaften waren so weit und konnten diese benennen oder verwenden ganz andere Ansätze. Dennoch kann resümiert werden, dass sich ein großer Teil damit beschäftigt. Die siebzehn Ziele für nachhaltige Entwicklung sind politische Zielsetzungen der Vereinten Nationen, die weltweit der Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene dienen sollen.

Mit dieser sogenannten Agenda 2030 will die Weltgemeinschaft auf unserer Erde ein menschenwürdiges Leben ermöglichen und dabei gleichsam die natürlichen Lebensgrundlagen dauerhaft bewahren. Sie hatte ihren Ursprung bei der Klimakonferenz 2012 in Rio und wurde 2015 von der Generalversammlung der UN verabschiedet. Mit einer Untergliederung in 3 Teilbereiche – Biosphäre, Gesellschaft und Wirtschaft – lassen sich die einzelnen Ziele besser zuordnen.

Hinweis: Die einzelnen Fonds sind nicht den oben genannten SDGs verpflichtet, sondern es sind nur Momentaufnahmen der aktuellen Ausrichtung, welche sich zukünftig auch wieder ändern können