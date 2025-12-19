Der Markt für nachhaltige Fonds wächst. Doch welche können überzeugen? ProVita hat die Besten der Besten aus der ESG-Fondswelt gekürt – wir präsentieren die Gewinner.

Der Markt für nachhaltiges, verantwortungsbewusstes Investment verharrt seit vergangenem Jahr auf hohem Niveau. So lag das Volumen von nachhaltigen Investmentfonds in Deutschland für 2024 bei rund 240 Milliarden Euro. Lag die Anzahl sogenannter ethisch-ökologischer Fonds vor einer Dekade noch bei ca. 250 Fonds, so werben im Jahr 2025 mittlerweile mehr als 3.500 Fonds mit nachhaltigen Anlagekriterien (Art. 8 und Art. 9 der EU-Offenlegungsverordnung) um Investoren. Das Angebot an solchen Fonds wird dadurch immer unübersichtlicher und so mancher ist mit der Suche und Selektion überfordert.

Auch wenn aktuell nachhaltige Investments etwas aus dem Anlegerfokus geraten sind, halten sich die Volumina dennoch auf einem hohen Niveau von über 240 Milliarden Euro. Hierzulande scheinen Bedeutung und Stellenwert - zum Beispiel für erneuerbare Energien - keine großen Fortschritte zu machen, während China letztes Jahr doppelt so viel Solaranlagen ans Netz gebracht hat, wie der restliche Teil der Welt zusammen. So hat der Staatschef Xi Jinping auf der UN Vollversammlung Anfang Oktober verkündet, dass Chinas Ziele bei einer Versechsfachung der bisherigen Leistung bis 2030 liegen.

Wir sind auch aus dem Grund gut beraten den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben, da erstens der Energiehunger durch aufwendige Rechenprozesse bei KI und Kryptowährungen dieser Welt stark zunehmen werden und zweitens erwiesenermaßen Strom aus erneuerbaren Energien günstiger ist, als aus fossilen Energien. Das Thema scheint aber auch bei der Politik angekommen zu sein, zumal europaweit seit August 2022 bei der Anlageberatung per Gesetz nachhaltige Aspekte eingebunden werden müssen.

Schließlich kann die öffentliche Hand die Unmengen an Investitionssummen für einen Wertewandel in unserer Wirtschaft und die Bewältigung der Klimakrise nicht alleine stemmen und sieht potentielle Hilfe bei privaten wie auch institutionellen Investoren. Der Bedarf und die Nachfrage für die kommenden Jahre scheinen - sich gegenseitig ergänzend - immens zu wachsen, geht man davon aus, dass hierzulande gerade einmal nur gut 6 Prozent des privaten Geldvermögens nachhaltig investiert sind.

Idee/Grundgedanke

Mehr und mehr entsteht Konsens darüber, dass Geld nicht nur Tauschmittel oder Informationsträger ist. Man will mit der Lenkungswirkung von Kapital füreine nachhaltigere und lebenswerte Zukunft Unterstützung leisten.

Um die Bekanntheit weiterhin zu fördern und Wettbewerb zu schaffen, will Deutschlands nachhaltiger Finanzdienstleister, die ProVita GmbH mit Sitz in Stuttgart, seit 2021 jedes Jahr eine Preisverleihung für die besten nachhaltigen Investments vornehmen. Das bereits 1994 gegründete Unternehmen zählt mit seiner langjährigen Erfahrung zu den Pionieren und Wegbereitern für Konzeption, Beratung und Vermarktung für nachhaltigeKapitalanlageprodukte auf dem deutschen Markt. „Mit der wohl größten ESG-Fonds-Datenbank als unabhängiger Anbieter wollen wir gleichzeitig mit der Award-Verleihung für die „Besten der Besten“ im Nachhaltigkeitsbereich Wettbewerb schaffen und dem immer noch vereinzelt vorhandenen Vorurteil eines Performancenachteils im Vergleich zu konventionellen Anlagen begegnen“, so ProVita Geschäftsführer Stefan Maiss.

Vorgehensweise für das Listing

Das folgende Schaubild soll die Vorgehensweise für das Listing aufzeigen. Insgesamt haben nur 2.814 Fonds, davon 2.511 nach Art.8 und nur 303 nachArt.9 der EU-Offenlegungsverordnung die vorgegebenen Kriterien erfüllt und es in 100 Kategorien in die Veröffentlichung geschafft. Die Kategorisierung umfasst 1.281 Aktien-, 504 Misch-, 13 Dach-, 292 ETF-, 690 Renten-, 34 Geldmarktfonds und wird unter Berücksichtigung vonPerformance, SRI, und Nachhaltigkeitskriterien gewichtet, untersucht und ausgewertet.

Mit der regelmäßigen Veröffentlichung von nachhaltigen Performanceergebnisse erhält man somit einen guten Über-blick über die Entwicklung inverschiedenen Asset- und Risikoklassen.

So werden die Besten der Besten im Leistungsvergleich zu einem festgelegten Stichtag (30. September) auch in diesem Jahr 2025 auf 1 Jahr, 3 Jahre und 5 Jahre ermittelt. Sollte ein Fonds keine Daten zum 30.09. bereitstellen können, (z.B. wegen Wochenende) so wird der nächstmögliche davorliegende Tag als Stichtag bewertet. Eine umfangreiche Datenermittlung wurde von Opal Hard- & Software Consulting GmbH unterstützt. In Einzelfällen wurden Daten bei den jeweiligen Fondsgesellschaften direkt abgefragt.

Gleichzeitig wird tabellarisch Auskunft über die Nachhaltigkeitsziele/Ratings/Labels der jeweiligen Fonds erteilt.

Kriterien für das Listing

Bildunterschrift

Warum Sustainable Performance?

Mit dem Begriff Nachhaltigkeit tut man sich im Deutschen schwerer als im Englischen mit dem Wort Sustainability. Denn nachhaltig bedeutet in unsererSprache nur „auf längere Zeit anhaltend und wirkend,” während sustain auch das „am Leben erhalten“ bezeichnet, und darum geht es eigentlich: mit der Erde so umzugehen, dass die Menschheit auch für zukünftige Generationen lebensfähig bleibt und ihre Grundbedürfnisse erfüllen kann.

Und mit dem Begriff Performance möchten wir nicht nur die Leistungsfähigkeit untereinander vergleichen und damit Wettbewerb schaffen, sondern, wie bereits erwähnt, auch ein zum Teil immer noch vorherrschendes Vorurteil entkräften: Nämlich, dass nachhaltige Investments Ertragsnachteile haben sollen.

Orientierung durch Labels/Siegel/Ratings

Mittlerweile existiert eine Reihe von Labels/Siegel/Ratings von mehreren Organisationen/Institutionen, die nachhaltige Investments „unter die Lupe“ nehmen.Hierbei werden ver-schiedene Ansätze/Kriteriologien verfolgt und unterschied-liche Prüfprozesse durchgeführt. Bei dem SPA werden solche Wertungen/Auszeichnungen berücksichtigt.

Für die aktuelle Auszeichnung haben wir uns, aufgrund der umfangreichsten Datenerfassungen, strengsten Verfahrensbe-dingungen undAuswahlkriterien, sowie dem Verbreitungsgrad innerhalb Deutschlands, für die Researcharbeit von MSCI, ISS-ESG und MorningstarSustainalytics entschieden.

Der Nutzen von verschiedenen unabhängigen Ratings:

Qualitätssicherung Nachhaltiger Geldanlagen

Mindestanforderungen nach international anerkannten Normen

Verringerter Zeit- und Kostenaufwand für Anleger und Fondsanbieter

Untersuchung durch verschiedene unabhängige Gesellschaften und Prüfmethoden

Förderung des nachhaltigen Investmentmarkts

MSCI

MSCI ESG Fund Ratings sollen mehr Transparenz und ein besseres Verständnis der ESG-Merkmale von Fonds- und ETF-Komponenten inAnlegerportfolios bieten. Da die Zahl der ESG-Fonds zunimmt und ESG-orientierte Anlageoptio-nen und -strategien von Vermögens- und Fondsmanagern übernommen werden, sind wir bestrebt, die Tools und Lösun-gen bereitzustellen, die Anlegern helfen, ESG-Risiken besser zu verstehen.

ESG Investing (Sustainable Investing) wächst exponentiell, da immer mehr Anleger und Emittenten ESG- und Klimada-ten und -instrumente nutzen, umihre Anlageentscheidungen zu unterstützen. Die ESG-Ursprünge von MSCI reichen bis ins Jahr 1972 zurück. Der erste MSCI- ESG-Index wurde 1990 auf denMarkt gebracht. Seit 1999 bewerten wir Unternehmen auf der Grundlage von branchenrelevanten ESG-Risiken3.

Wir sind stolz darauf, mit über 1.700 Kunden weltweit zu-sammenzuarbeiten, darunter führende Pensionsfonds, Vermö-gensverwalter, Berater, Berater,Banken und Versicherungen.

www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-fund-ratings

ISS ESG

Ist der Responsible-Investment-Bereich von Institutional Shareholder Services Inc., dem weltweit führenden An-bieter von ESG-Lösungen für Investoren, Asset Manager, Hedgefonds und Anbieter von Vermögensdienstleistungen. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der Cor-porate Governance und 25 Jahren Erfahrung in der Bereit-stellung von fundiertem Nachhaltigkeits-Research ist ISS ESG der Partner der Wahl für institutionelle Investoren. Diese können mit den Lösungen von ISS ESG nachhalti-ge Anlagepolitiken und -praktiken entwickeln und integ-rieren sowie entsprechende Portfoliounternehmen durch Screening-Lösungen beobachten. ISS ESG bietet darüber hinaus Klimadaten, Analysen und Beratungsdienstleistun-gen, mit denen Investoren klimabedingte Risiken über alle Anlageklassen hinweg messen, verstehen und bewerten können. Zudem liefert ISS ESG- Research und Ratings zu Unternehmen und Ländern und ermöglicht es seinen Kun-den, materielle soziale und ökologische Risiken zu identi-fizieren und Chancen wahrzunehmen. Dieses ganzheitli-che Lösungsangebot wird zusätzlich ergänzt durch einen etablierten Standard für die Analyse, Bewertung, Prognose und Berücksichtigung der finanziellen Dimension von Un-ternehmen.

www.issgovernance.com/esg/fund-rating/ www.issgovernance.com/file/publications/methodology/ ESG-Fund-Rating-Methodology.pdf

Morningstar Sustainalytics

Morningstar Sustainalytics ist ein führendes unabhängiges ESG- und Corporate-Governance-Forschungs-, Rating-und Analyseunternehmen, das Investoren auf der ganzen Welt bei der Entwicklung und Umsetzung verantwortungsvoller Anlagestrategien unterstützt. Seit mehr als 30 Jahren ist das Unternehmen an vorderster Front bei der Entwick-lung hochwertiger, innovativer Lösungen, um die sich entwickelnden Bedürfnisse globaler Investoren zu erfüllen.

Heute arbeitet Sustainalytics mit Hunderten der welt-weit führenden Vermögensverwalter und Pensionsfonds zusammen, die ESG- und Corporate-Governance-Informationen und -Bewertungen in ihre Anlageprozesse integrieren. Sustainalytics arbeitet auch mit Hunderten von Unternehmen und ihren Finanzintermediären zusammen, um ihnen zu helfen, Nachhaltigkeit in Politik, Praktiken und Kapitalprojekten zu berücksichtigen.

Mit 17 Niederlassungen weltweit hat Sustainalytics mehr als 1.800 Mitarbeiter, darunter mehr als 800 Analysten mit unterschiedlicher multidisziplinärer Expertise in mehr als 40 Branchengruppen.

https://www.sustainalytics.com/

https://www.sustainalytics.com/corporate-solutions/ esg-solutions/esg-risk-ratings

Datenerhebung

Seit Mai 2021 wurde eine umfangreiche Datenbank ange-legt und ständig erweitert. Informationen wurden hierzu über Recherchearbeiten ausöffentlich zugänglichen Portalen und Datenbanken sowie den Webseiten der Fondsgesellschaften zusammengetragen und abschließend durch schriftliche Nachfrage mit einerDatenerhebung bei den Gesellschaften selbst, zur Kontrolle ausgewertet.

Regelwerk und Auswahlkriterien

Voraussetzung Zulassung in Deutschland

Es werden nur Publikums-Investmentvermögen mit Vertrieb in Deutschland (§§ 294, 310, 316 oder 320 KAGB) und inländi-schen Verwahrstellen (§§ 68ff., 80 ff. KAGB) berücksichtigt.

Voraussetzung Offenlegungsverordnung Art. 8 und Art. 9

Im November 2019 wurden die Maßnahmen des EU-Aktionsplans „Sustainable Finance Disclosure Regulation“ (SFDR) verabschiedet. Dabei sollen unterBerücksichtigung der Merkmale bspw. die Zielerreichung der Nachhaltigkeitswirkung möglichst anhand von Indikatoren quantifiziert und mit einem Index oder einer Benchmark verglichen werden können. Für ein Listing ist entweder Artikel 8 oder Artikel 9 Voraussetzung.

Der Unterschied zwischen Artikel 8 und Artikel 9 Pro-dukten ergibt sich aus der Gestaltung und Vermarktung des Produktes.Artikel 9 Produkte besitzen ein angestrebtes Nachhaltigkeitsziel (bspw. Reduktion von CO2 Emissionen oder Schaffung vonbezahlbarem Wohnraum), Artikel 8 Produkte berücksichtigen dabei lediglich ökologische oder soziale Merkmale in der Investitionsentscheidung. Für beide Finanzprodukte gelten zusätzliche Offenlegungspflichten in vorvertraglichen Dokumenten, im regelmäßigen Reporting sowie auf der Website, wobei sich die Anforderungen zwischen beiden Produktarten unterscheiden.

Voraussetzung Label/Siegel/Rating

Detaillierte Prüfungen und Ratings von weitestgehend un-abhängigen Organisationen und Institutionen vermitteln einen Einblick in die nachhaltigenStrategien und Manage-ment-ansätze sowie deren Ernsthaftigkeit bei Umsetzung und Einhaltung. Die mit den höchsten Qualitätsstandards und den umfangreichsten Datenerhebungen werden als Maßstab vorausgesetzt. Mindestens eines dieser drei aus-gesuchten Labels/Siegel/Ratings ist Voraussetzung, um gelistet zu werden. Dabei müssen folgende Bewertungen erreicht sein:

Mind. 4,5 Globen MS-Wertung (von max. 5 Globen) und oder mind. 4,5 Sterne ISS-ESG-Wertung (von max. 5 Sternen) und oder mind. A, AA, AAA MSCI-Wertung (von CCC-AAA)

Logos MSCI, ISS ESG, Morningstar

Die jeweiligen Wertungen werden in den Performance-Lis-tings aufgeführt, tragen aber nicht zum Ergebnis bei. Damit kann ein verfälschtes Ergebnis durch eventuell willkürliche Gewichtungen der Labels/Siegel/Ratings vermieden wer-den (Stichtag 15. Juli 2025). Bei Performancegleichstand entscheidet das bessere Ratingergebnis zum Zeitpunkt der Erfassung über die Platzierung.

Unterschiedliche Wertungs- und Untersuchungsansätze

Warum kommt es vor, dass nachhaltige Ratings und Wer-tungen zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können?

Zum einen gibt es verschiedene Verfahren und Untersuchungsansätze. So werden CO2- Ausstoß und ökologische Aspekte, soziale und kulturelle Eigenschaften, sowie Verant-wortlichkeit der Unternehmensführung unterschiedlich gewichtet und auch beurteilt. Das bedeutet, dass im Wesent-lichendrei Faktoren*: Umfang, Bemessung und Gewichtung bei abschließender Bewertung eine maßgebliche Rolle spielen, die dann eben zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Aus diesem Grund empfehlen wir über die angegebenen Links zu den jeweiligen Homepages die spezifizierten und individuellen Untersuchungsansätze nachzulesen.

Verfahren zur Eingliederung und Abstufung der Anlageklasse

Berücksichtigung des Zeitraums des nachhaltigen Managementansatzes

Auf den Zeitraum des nachhaltig ausgerichteten Managementansatzes wird geachtet, um zu vermeiden, dass beispielsweise ein Fonds bei einer 5 Jahres-Auswertung, der erst seit einem Jahr auf Nachhaltigkeit umgestellt hat, in die Bewertung mit eingeht. Dasselbe gilt analog auch für kürzere Zeiträume, wobei immer das Jahr der Umstellung voll mitzählt.

SRI (Summary Risk Indikator)

Der SRI ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität (Schwankung) eines Finanzinstruments als auch die Bonität des Emittenten berücksichtigt. Bei der Vo-latilität des Finanzinstruments spricht man von Marktrisiko. Bei der Bonität des Emittenten von Kreditrisiko.

Als Ergebnis dieser Kombination gibt es eine Einstufung in einer 5-stufigen Skala, wobei 2 ein geringes- und 6 das höchste Risiko darstellt.

Bei Investmentfonds wird nur das Marktrisiko betrachtet, da das Kreditrisiko in einem Fondsportfolio gestreut ist. Eine Ausnahme bildenGarantiefonds, hier wird auch die Bonität des Garantiegebers mitberücksichtigt.

Es werden also in den unterschiedlichen Kategorien nur Fonds mit derselben SRI-Klasse verglichen. (Nicht zu ver-wechseln mit SRRI-Klasse) In Ausnahmefällen, in denen kein SRI-Wert ermittelbar oder vorhanden ist, wurde SRRI-1 (mi-nus-1) angenommen.

Zeitraum

Stichtag für die Performanceermittlungen ist Dienstag, der 30. September 2025. Von diesem Datum werden die zurückliegenden 12, 36 und 60 Monate für den Wertzuwachs in Prozent gemessen.

Voraussetzung Währung und Mindestvolumen

Es werden nur die Euro-Tranchen berücksichtigt. Mindestvolumen > 10 Mio. EUR.

Voraussetzung Fonds-Tranchen

Es werden nur die Retail-Tranchen (incl. kick-back) berücksichtigt.

Thesaurierend/Ausschüttend

Es wurde grundsätzlich die thesaurierende Tranche gelistet. Bei Fonds, die keine thesaurierende Tranche führen, haben wir die ausschüttende Tranche berücksichtigt.

Voraussetzung Anzahl der Fonds pro Kategorie

Es müssen mindestens 5 Fonds für ein Listing pro Kategorie vorhanden sein. Mit Stichtag 15. Juli 2025 wird das Listing vorgenommen, Daten erfasst und die einzelnen Kategorien erstellt.

Datenabgleich

Um eine Übereinstimmung von öffentlich zugängigen Datenbanken und Angaben der Fondsgesellschaften zu gewährleisten, wurden alle Fondsgesellschaften im Mai 2025 aufgefordert, über ein Datenblatt die für ein Listing erforderlichen Angaben zu machen. Anfang Oktober wurden die umfangreichen Recherchearbeiten abgeschlossen. Fast alle Fondsgesellschaften sind dem nachgekommen; für die wenigen Ausnahmen wurden die erforderlichen Informationen auf öffentlich zugängigen Datenbanken recherchiert. Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann daher keine Gewähr übernommen werden.

Sustainable Development Goals der UN

Um die Anlageschwerpunkte der einzelnen ESG-Fonds einfacher und schneller zu erkennen, wurden bei den Fondsgesellschaften auch die fünf wichtigsten der siebzehn Sustainable Development Goals (SDGs) abgefragt. Noch nicht alle Gesellschaften waren so weit und konnten diese benennen. Dennoch kann resümiert werden, dass sich ein großer Teil damit beschäftigt. Die siebzehn Ziele für nachhaltige Entwicklung sind politische Zielsetzungen der Vereinten Nationen, die weltweit der Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene dienen sollen. Mit dieser sogenannten Agenda 2030 will die Weltgemeinschaft auf unserer Erde ein menschenwürdiges Leben ermöglichen und dabeigleichsam die natürlichen Lebensgrundlagen dauerhaft bewahren. Sie hatte ihren Ursprung bei der Klimakonferenz 2012 in Rio und wurde 2015 von der Generalversammlung der UN verabschiedet. Mit einer Untergliederung in 3 Teilbereiche – Biosphäre, Gesellschaft und Wirtschaft – lassen sich die einzelnen Ziele besser zuordnen.

Hinweis: Die einzelnen Fonds sind nicht den oben genann-ten SDGs verpflichtet, sondern es sind nur Momentaufnahmen der aktuellen Ausrichtung, welche sich zukünftig auch wieder ändern können.