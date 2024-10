Die Auswertungen zum Sustainable Performance Award 2024 sind in vollem Gange und werden in Kürze komplett abgeschlossen. Das hat der Organisator bekannt gegeben. Beworben haben sich in diesem Jahr 111 Fondsgesellschaften mit weit über 3.000 Fonds, von denen es 2.579 in das finale Endlisting geschafft haben, aus dem dann die Gewinner gekürt werden. Insgesamt haben sich 1.160 Aktien-, 650 Renten-, 452 Misch-, 29 Geldmarkt-, 10 Dachfonds sowie 278 ETFs in über 88 Kategorien gemessen.

Der Sustainable Performance Award wird seit 2021 vergeben. Die von Provita initiierte Preisverleihung zielt darauf ab, die besten ESG-Fonds in verschiedenen Kategorien zu würdigen. Provita ist ein Unternehmen, das sich seit 1994 auf Konzeption und Beratung verantwortungsbewusster und ökologisch sinnvoller Kapitalanlagen spezialisiert hat. DAS INVESTMENT ist in diesem Jahr erstmals Medienpartner des Sustainable Performance Awards.

Nachhaltige Fondsanlagen in den Fokus rücken

Der Award basiert auf einer umfangreichen Analyse von in Deutschland zugelassenen Nachhaltigkeitsfonds nach Artikel 8 oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung. Ermittelt werden dabei Faktoren wie Performance, SRI und Nachhaltigkeitskriterien. Um für den Award infrage zu kommen, müssen die Fonds zudem bestimmte Standards und Nachhaltigkeits-Ratings vorweisen. Im vergangenen Jahr wurden weit über 2.000 Fonds erfasst, von denen es nur 1.524 Fonds in 81 Kategorien ins Endlisting geschafft haben.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Der Vergleich soll laut Organisatoren dazu dienen, bei ESG-Produkten

als Orientierungshilfe zu dienen

dem Greenwashing entgegenzuwirken

die Fondsanbieter im direkten Vergleich zu motivieren, als Wettbewerber um die besten Rating- und Performanceergebnisse gute Lösungen zu bieten

dem Vorurteil von Performancenachteilen zu begegnen

nachhaltige Fondsanlagen in den Fokus zu rücken

Die finalen Gewinner sollen Ende Oktober feststehen. DAS INVESTMENT wird ausführlich berichten.

Mehr Informationen zum Sustainable Performance Award hier.