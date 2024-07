Der Sustainable Performance Award, eine Auszeichnung für herausragende Nachhaltigkeitsfonds, geht in diesem Jahr in eine neue Runde. Die von ProVita initiierte Preisverleihung zielt darauf ab, die besten ESG-Fonds in verschiedenen Kategorien zu würdigen.

Der Award basiert auf einer umfangreichen Analyse von in Deutschland zugelassenen Nachhaltigkeitsfonds nach Artikel 8 oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung. Ermittelt werden dabei Faktoren wie Performance, SRI und Nachhaltigkeitskriterien. Um für den Award in Frage zu kommen, müssen die Fonds zudem bestimmte Standards und Nachhaltigkeitsratings vorweisen. Im vergangenen Jahr wurden weit über 2.000 Fonds erfasst, von denen es nur 1.524 Fonds in 81 Kategorien ins Endlisting geschafft haben.

Orientierungshilfe im ESG-Dschungel

Dieser größten ESG-Fondsvergleich Deutschlands soll nicht nur den Wettbewerb unter Fondsanbietern fördern, Greenwashing entgegenwirken, sondern auch die Leistungsfähigkeit nachhaltiger Anlagen hervorheben. Anleger und Berater erhalten durch die Veröffentlichung eine wertvolle Orientierungshilfe im wachsenden Markt für nachhaltige Investments.

DAS INVESTMENT freut sich, in diesem Jahr als Medienpartner des Sustainable Performance Award fungieren zu dürfen. Wir werden unsere Leser über die Entwicklungen und Ergebnisse des Awards in den kommenden Monaten auf dem Laufenden halten.

Weitere Details zum Wegweiser der ESG-Fondswelt und zur Verleihung des Sustainable Performance Awards werden in Kürze bekannt gegeben.