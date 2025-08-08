Der Sustainable Performance Award wird 2025 bereits zum fünften Mal vergeben. Welche ESG-Fonds werden sich dieses Jahr durchsetzen?

Seit 2021 wird der Sustainable Performance Award an die besten ESG-Performer unter den Fonds vergeben.

DAS INVESTMENT begleitet auch 2025 als Medienpartner die Suche nach den nachhaltigsten und rentabelsten Anlagen. Der Sustainable Performance Award, eine Auszeichnung für herausragende Nachhaltigkeitsfonds, geht in diesem Jahr in eine neue Runde. Die von Provita initiierte Preisverleihung zielt darauf ab, die besten ESG-Fonds in verschiedenen Kategorien zu würdigen.

Die Datenerhebung und Abfrage bei den Fondsgesellschaften und Initiatoren steht laut Aussage des Provita-Geschäftsführers, Stefan Maiss, kurz vor dem Abschluss.

Im Vorjahr: 2.579 Fonds in 86 Kategorien

Der Award basiert auf einer umfangreichen Analyse von in Deutschland zugelassenen Nachhaltigkeitsfonds nach Artikel 8 oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung. Ermittelt werden dabei Faktoren wie Performance, SRI und Nachhaltigkeitskriterien.

Um für den Award infrage zu kommen, müssen die Fonds zudem bestimmte Standards und Nachhaltigkeitsratings vorweisen. Beim letzten Mal wurden weit über 3.000 Fonds erfasst, von denen es nur 2.579 Fonds in 86 Kategorien ins Endlisting geschafft haben.

Hier alle Infos zu den Vorjahrespreisträgern und Bilder vom Gala-Abend.

Orientierungshilfe im ESG-Dschungel

Dieser große ESG-Fondsvergleich für Deutschland soll nicht nur den Wettbewerb unter Fondsanbietern fördern und Greenwashing entgegenwirken, sondern auch die Leistungsfähigkeit nachhaltiger Anlagen hervorheben. Anleger und Berater erhalten durch die Ergebnisse eine wertvolle Orientierungshilfe im wachsenden Markt für nachhaltige Investments.

DAS INVESTMENT freut sich, in diesem Jahr als Medienpartner des Sustainable Performance Award fungieren zu dürfen. Wir werden Sie über die Entwicklungen und Ergebnisse des Awards in den kommenden Monaten auf dem Laufenden halten.