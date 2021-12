Sustainable Water and Waste Fund Fidelity managt nachhaltigen Wasser- und Abfallfonds

Fidelity startet einen nachhaltigen Aktienfonds, mit dem Anleger auf das weltweite Wachstum der Städte setzen können. Neben den Boom Cities der Emerging Markets stehen auch in Industrieländern Investitionen in Infrastruktur an. Der Fonds investiert speziell in die Wasser- und Abfallbranche.