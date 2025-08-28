Kunden der „Index Garant“-Policen müssen keine Gebühren mehr zahlen, wenn sie ihren Vertrag vor dem geplanten Ende kündigen. Die SV reagiert damit auf ein OLG-Urteil.

Zentrale der SV Sparkassenversicherung in Stuttgart: Nach dem Urteil des OLG Stuttgart verzichtet der Versicherer auf Stornogebühren für vorzeitig gekündigte Indexpolicen.

Das Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart hatte in einem Anerkenntnisurteil (Aktenzeichen: 7 UKl 1/24) der SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung untersagt, sich auf eine problematische Stornoklausel zu berufen.

Die Klausel

Der Versicherer hatte in Verträgen aus dem Jahr 2012 einen Stornoabzug von 0,025 Prozent pro Monat bis zum Rentenbeginn festgelegt - maximal 5 Prozent des Rückkaufswerts. Eine Klausel im Vertrag schrieb außerdem vor, dass der Kunde selbst nachweisen sollte, wenn der Abzug nicht oder nicht in dieser Höhe gerechtfertigt war.

Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hatte gegen die Klausel geklagt. Diese Beweislastumkehr verstoße gegen höchstrichterliche Rechtsprechung, argumentierten die Verbraucherschützer. Bereits 2012 hatte der Bundesgerichtshof entschieden, dass primär der Versicherer die Angemessenheit seiner Stornoabzüge beweisen muss. Erst dann könne Kunden auferlegt werden, für ihren individuellen Fall das Gegenteil zu beweisen.

„Die von der Beklagten verwendete Klausel war insoweit mehrdeutig, da der Anschein entstehen konnte, Verbraucher seien bereits für eine unter Umständen unangemessene Höhe des pauschalierten Aufwendungsersatzes selbst beweispflichtig“, heißt es von der Verbraucherzentrale.

Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro

Das OLG Stuttgart schloss sich der Argumentation der Verbraucherschützer an und untersagte der SV Sparkassenversicherung, sich auf diese Klausel oder inhaltsgleiche Regelungen zu berufen. Bei Zuwiderhandlung droht ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro.

Die SV Sparkassenversicherung hat das Urteil anerkannt. Das erklärte ein Sprecher auf Nachfrage von DAS INVESTMENT. „Da die Rechtslage für den betroffenen Vertragsbestand nicht eindeutig ist, hat sich die SV entschieden, den Rechtsstreit zu beenden“, so der Sprecher. Der Versicherer werde im betroffenen Bestand keine Stornoabschläge mehr erheben.

Kunden sollten Erstattungsanspruch prüfen

„Wer eine Index Garant-Police zwischen 2008 und Mitte 2013 abgeschlossen und inzwischen gekündigt hat, sollte jetzt prüfen lassen, ob er den Stornoabzug samt Zinsen zurückverlangen kann“, rät Niels Nauhauser, Finanzexperte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.

Seit Mitte 2013 verwendet die SV Sparkassenversicherung nach eigenen Angaben bereits angepasste Klauseln, die sich eng an den BGH-Vorgaben orientierten. „Diese neuen Formulierungen seien vom Bundesgerichtshof in einem Urteil vom September 2024 ausdrücklich für wirksam erklärt worden“, heißt es von der Sparkassenversicherung.

Kritik an Indexpolicen bleibt

Unabhängig vom Urteil stehen indexgebundene Rentenversicherungen weiter in der Kritik. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg bezeichnet diese Policen als teuer, intransparent und oft unrentabel - besonders im Vergleich zu kostengünstigen ETFs oder Indexfonds. Das bestätigt auch eine Studie von Finanztest, einer Zeitschrift der Stiftung Warentest. Ihre im Juli 2024 durchgeführte Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass Indexpolicen in den vergangenen Jahren im Schnitt gerade einmal 1,64 Prozent Rendite erwirtschaften hätten. Außerdem zeigte die Finanztest-Simulationsrechnung, dass die Indexbeteiligung im Mittel nur selten die Rendite sicherer Verzinsung schlagen könnte.

Versicherer wehren sich

Untersucht wurde in der Studie die Wertentwicklung von elf Indexpolicen von zehn Anbietern (Allianz, Barmenia, Ergo, LV 1971, Neue Leben, Nürnberger, R+V, Stuttgarter, Volkswohl Bund und Württembergische). Die betroffenen Versicherer wehrten sich. Auf Nachfrage von DAS INVESTMENT wiesen sie auf die hohe Sicherheit der Indexpolicen hin, die eben ihren Preis habe. „Im Unterschied zu ETFs und Fondspolicen bieten Indexpolicen garantierte Leistungen. Sie sprechen also mit sicherheitsorientierten Anlegern eine andere Zielgruppe an“, erklärte etwa die Ergo. Man biete eine endfällige Garantie in Höhe von 100 Prozent der eingezahlten Beiträge, so dass die Kunden zum Rentenbeginn kein Verlustrisiko hätten. Und auch während der Laufzeit könne das Vertragsguthaben niemals sinken.

Zum Ablauf gebe es garantierte Ablaufleistung und/oder eine garantierte Rente, die lebenslang gezahlt wird, hieß es auch von Neue Leben. Das könne ein ETF-Sparplan nicht ermöglichen.