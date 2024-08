Sven Dohlen übernimmt im September die Leitung des Corporate-Geschäfts von MRH Trowe in der Region West. Der 49-Jährige verantwortet damit die Bestandsentwicklung und Kundenbetreuung in einem besonders umsatzstarken Gebiet, zu dem unter anderem die Standorte Düsseldorf, Solingen und Mönchengladbach zählen. Außerdem soll er die Aktivitäten der unterschiedlichen Tochter­gesellschaften verbinden, die in der Region tätig sind. Unter dem Dach der Mesterheide Rockel Hirz (MRH) Trowe Holding agieren neben der MRH Trowe Insurance Brokers mehrere Spezialdienstleister für bestimmte Segmente.

Seit 24 Jahren in der Versicherungsbranche

Maximilian Trowe © MRH Trowe

Dohlen ist seit 24 Jahren in der Versicherungsbranche tätig; davon arbeitete er die letzten sechs Jahre bei der Ecclesia-Gruppe Sitz in Detmold. Bei dem nach eigenen Angaben „mit mehr als 2.700 Mitarbeitenden und einem platzierten Prämienvolumen von 3 Milliarden Euro größten deutschen Versicherungsmakler für Unternehmen und Institutionen“ war er als Bereichsleiter verantwortlich für Gewerbe- und Privatkunden. Daneben war er seit Januar Mitglied der Geschäftsleitung der Deutschen Assekuranzmakler Gesellschaft (DEAS), dem Industriemakler der Ecclesia-Gruppe.

Entwicklung kundenorientierter Lösungen

Davor war er rund vier Jahre lang Geschäftsführer bei DUV Versicherungsmakler aus der Aventio-Gruppe. Weitere Stationen waren unter anderem bei den zwei Versicherern Basler und WWK sowie im Bankenvertrieb der SEB Financial Services. „Mit Sven Dohlen gewinnen wir einen erfahrenen Manager, der sowohl in der Entwicklung kundenorientierter Lösungen als auch in der Prozessoptimierung neue Akzente setzen kann“, kommentiert der für den Geschäftsbereich Corporate zuständige MRH-Vorstand Max Trowe die aktuelle Besetzung der Führungsposition im Westen der Republik. Das inhabergeführte Unternehmen aus Frankfurt beschäftigt nach Firmenangaben rund 1.300 Mitarbeitende, die ein Prämienvolumen von mehr als 700 Millionen Euro verwalten.