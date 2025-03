Autorisieren Sie sich über Google in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Frankfurt am Main, Düsseldorf

Bei Bitpanda wird Hildebrandt den Ausbau im deutschsprachigen Raum vorantreiben und als Schnittstelle zu Unternehmenskunden fungieren. Der Fintech-Experte bringt langjährige Erfahrung in der Verbindung traditioneller Finanzdienstleistungen mit digitalen Vermögenswerten mit.

Sven Hildebrandt tritt zum 1. März 2025 die Position als Leiter DACH bei Bitpanda Technology Solutions an. Der Blockchain-Spezialist verlässt dafür die Börse Stuttgart, wo er zuvor als Executive Director für Business Development und strategische Partnerschaften tätig war.

Bitpanda ist eine europäische Investmentplattform mit Hauptsitz in Wien, die seit 2014 den Handel mit Kryptowährungen, Aktien, ETFs und Edelmetallen ermöglicht. Das Unternehmen bietet sowohl Lösungen für Privatanleger als auch eine B2B-Infrastruktur für Finanzinstitute. Mit mehr als 4 Millionen Nutzern, Regulierungen in mehreren Ländern und rund 700 Mitarbeitern zählt Bitpanda zu den führenden Fintech-Unternehmen in Europa.