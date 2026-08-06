Gerade einmal vor einem halben Jahr trat Sven Langenhan als Leiter Wholesale bei Franklin Templeton an, jetzt wird er das Unternehmen wieder verlassen.

Nur rund ein halbes Jahr nach seinem Antritt verlässt Sven Langenhan Franklin Templeton bereits wieder. Einen entsprechenden Bericht des Branchenmediums „Fundview“ bestätigte ein Unternehmenssprecher von Franklin Templeton auf Anfrage von DAS INVESTMENT.

Erst im Februar 2026 war Langenhan in die eigens für ihn geschaffene Position als Head of Wholesale Deutschland bei Franklin Templeton gestartet. Er sollte die strategischen Partnerschaften des Asset Managers im deutschen Bank- und Beratungsbereich ausbauen und auch das Privatkundengeschäft verantworten.

Nach einer „geordneten Übergabe in den nächsten Wochen“ wird Langenhan das Unternehmen in den kommenden Wochen nun verlassen, wie Franklin Templeton mitteilt. Das aktuelle Führungsteam in Deutschland werde die Kunden und Partner nahtlos weiterbetreuen und auch laufende Projekte fortführen.

Nachfolge noch nicht bekannt

Zur weiteren Aufstellung des Wholesale-Geschäfts verweist das Unternehmen auf das bestehende Team: Peter Kuhl als Head of Fund Buyer Business Germany, Jonas Fahnemann als Head of Fund Seller Business Germany, Martin Rheinländer als Head of Product Strategy Germany & Austria, Peter Gorynski als Director Territorial Sales sowie Martin Bechtloff als Vice President ETF Distribution Germany & Austria.

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Man organisiere den Vertrieb entlang der Kundenbedürfnisse und orientiere sich dabei an den selbst gesteckten Wachstumsfeldern, teilte Franklin Templeton mit. Über etwaige zukünftige Änderungen in der Vertriebsführung wolle man zeitnah informieren.

Ob und wann die neu geschaffene Wholesale-Position neu besetzt wird, ließ das Unternehmen offen.