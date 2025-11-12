Franklin Templeton baut seine Führungsmannschaft in Deutschland aus: Sven Langenhan wird zum 1. Februar 2026 Head of Wholesale für Deutschland. In der neu geschaffenen Position wird er von Frankfurt aus alle Aktivitäten im Privatkundengeschäft verantworten und die strategischen Partnerschaften des Asset Managers im deutschen Bank- und Beratungsbereich ausbauen. Langenhan berichtet an Christian Machts, Chef für Deutschland und Österreich bei Franklin Templeton.

Langenhan wechselt von der Gesellschaft HRK Lunis in München, wo er derzeit als Generalbevollmächtigter und Leiter Investment Office tätig ist. Dort verantwortet er die Portfoliostrategie sowie die Beratung vermögender Privatpersonen und institutioneller Kunden.

Der zukünftige Wholesale-Chef verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Investmentmanagement. Zuvor war Langenhan sechs Jahre bei Flossbach von Storch in Köln als Portfoliodirektor im Anleihen-Team tätig. Seine Karriere begann er 2002 bei der Deutschen Bank, wo er verschiedene Führungspositionen im Vermögensmanagement innehatte, zuletzt als Leiter der Anlageberatung für die Region Nordwest.

Neben seiner beruflichen Tätigkeit ist Langenhan seit 2008 als Dozent an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim aktiv, wo er Portfoliotheorie und Finanzmärkte unterrichtet. Er hat einen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre der DHBW.

Teil des strategischen Ausbaus

Die Ernennung Langenhans ist Teil der strategischen Expansion von Franklin Templeton in Deutschland und Österreich. Seit Christian Machts im Juni 2025 die Leitung der Region übernommen hat, verstärkt der Asset Manager seine Präsenz im deutschsprachigen Raum kontinuierlich. Im November 2025 holte Franklin Templeton bereits Martin Lück als Chef-Kapitalmarktstrategen für Deutschland und Österreich an Bord.

Laut Unternehmensangaben sollen in den kommenden Monaten sowohl das Key-Account-Team unter Langenhan als auch das institutionelle Vertriebsteam unter Marie Keil-Mouy, Head of Institutional Deutschland, weiter ausgebaut werden. Auch das ETF-Vertriebsteam will Franklin Templeton künftig erweitern.

Über Franklin Templeton

Die Fondsgesellschaft Franklin Templeton verwaltet zum 31. Oktober 2025 ein Vermögen von 1,69 Billionen US-Dollar an. Der kalifornische Asset Manager ist in über 150 Ländern aktiv. In Deutschland und Österreich umfasst das Produktspektrum neben traditionellen Investmentfonds auch ETFs sowie alternative Investments mit einem verwalteten Vermögen von rund 260 Milliarden US-Dollar.