Vom Dachdecker zum Dachfondsmanager mit Verantwortung für Hunderte von Millionen Euro: Sven Stoll, bislang Redakteur bei DAS INVESTMENT, ist ein Paradebeispiel dafür, dass Karrieren nicht immer geradlinig verlaufen. Seinen beruflichen Weg begann er als Handwerker in Jena, der ihn über die Redaktionsräume unseres Magazins nun direkt in die Finanzbranche führt.



Von den Dächern in die Redaktionsräume Bis 2021 war Sven hauptberuflicher Dachdecker, nebenbei schrieb er in seinem Online-Blog „World of Investmentfonds“ über seine Leidenschaft – die Welt der Fonds. Über die Jahre entwickelte er ein tiefgehendes Verständnis der Fondsbranche, knüpfte Kontakte und analysierte die Investmentstile der Profis. 2015 begann er nebenbei als freier Autor für DAS INVESTMENT zu schreiben.



2022, während der Pandemie, tauschte er sein Werkzeug schließlich endgültig gegen Laptop und Tastatur: Er wurde Redakteur bei „der fonds“, später DAS INVESTMENT, betreute den „Fonds der Woche“, die Academy...