Swap-ETFs: Toyota im Dax

Die Anbieter DB X-Trackers, Lyxor, Comstage, ETF-Securities und Source Markets bauen ihre Fonds durchweg nach diesem Muster. „Swap-basierte ETFs liefern in Sachen Replikationsqualität im Durchschnitt deutlich bessere Ergebnisse“, wertet das Analysehaus Scope in einer Studie. Soll heißen: Swap-ETFs bilden den Index besonders gut ab, weil dessen Entwicklung am Stück eingebucht wird. Abgezogen werden nur Managementgebühr und die Kosten für den Swap.Der Nachteil: Da die Geldströme aus einem Swap nicht im Sekundentakt abgerechnet werden können, werden nur die Zahlungsversprechen getauscht. Und solche Versprechen werden unter Umständen nicht gehalten: Sollte der Versprechende in Konkurs gehen, geht der Tauschpartner leer aus. Angesichts der Finanzkrise, die September 2008 im Niedergang der Investmentbank Lehman Brothers gipfelte, ist das kein allzu absurder Gedanke mehr. Zwar begrenzen die europäischen Fondsrichtlinien den Swap-Anteil und damit das Kontrahentenrisiko auf maximal 10 Prozent des Fondsvermögens. In der Praxis erreicht der Anteil des Zahlungsversprechens am Fondsportfolio – das der Differenz zwischen Portfolio und dem gewünschten Indexstand entspricht – sogar nur selten mehr als 3 Prozent. Trotzdem, ein Makel bleibt.Die Swapper reagierten unterschiedlich auf die Kritik. Während ETF-Securities generell mehrere Swap-Partner verpflichtet, die im Pleitefall nacheinander in den Vertrag eintreten, lassen sich Comstage und DB X-Trackers inzwischen ihre Swaps besichern. Bei Comstage unterlegt die Commerzbank ihr Performance-Versprechen mit Bundesanleihen und Anleihen öffentlicher Körperschaften. „Wir haben das Sicherungsniveau auf 130 Prozent des Swap-Anteils festgelegt“, sagt Ralph Stemper, Produktmanager bei Comstage. Bei DB X-Trackers besichert der Swap-Partner, die Deutsche Bank, mindestens 108 Prozent des gesamten Fondsvermögens, darf dafür aber auch Aktien verwenden. Alle Produkte, ausgenommen die Rentenfonds, sind so gesichert.Höhere Kosten entstehen den Anlegern durch solche Maßnahmen nicht. Und geht es nach den Verfechtern der voll replizierenden ETF-Kultur – also denjenigen, die ihre Fonds genau dem Index nachbauen –, ist das auch nur recht und billig. „Normalerweise bekommt man für ein Risiko auf dem Kapitalmarkt eine Gegenleistung. Bei Swap-ETFs hatte der Anleger aber nie etwas von seinem zusätzlichen Ausfallrisiko“, sagt ETF-Lab-Sprecher Thomas Pohlmann. Dass ein Swap-ETF als Gegenleistung für das Zusatzrisiko den Index besser abbildet, lässt er nicht gelten. „Bei einigen Indizes schneiden voll replizierende ETFs sogar besser ab als die geswapten“, meint er.