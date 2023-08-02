Personalie Luxus-Portfoliomanagerin von GAM wechselt zu Artemis

Swetha Ramachandran, Portfolio-Managerin des Luxury Brands Fonds bei GAM Investments, wechselt zu Artemis. Sie verlässt das Unternehmen am 14. August. Bei Artemis wird sie im globalen Aktienteam arbeiten.

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Swetha Ramachandran, langjährige Portfolio-Managerin des Luxury Brands Fonds bei GAM Investments, hat angekündigt, das Unternehmen zu verlassen und sich Artemis anzuschließen. Dieser Schritt markiert das Ende einer über zehnjährigen Tätigkeit bei GAM und den Beginn einer neuen Phase in ihrer Karriere bei Artemis.

Ramachandran, die seit 2019 den knapp 700 Millionen Euro schweren und mit 4 Morningstar-Sternen bewerteten Luxury Brands Fonds von GAM leitete, wird das Unternehmen am 14. August verlassen. Niall Gallagher, der Investment Director bei GAM, wird ab dem 7. August die Leitung der Strategie übernehmen.

Ab dem 4. September wird Ramachandran Teil des globalen Aktienteams von Artemis sein. Sie plant, ihre Expertise einzubringen, um das Unternehmen bei der Entwicklung von Strategien im globalen Konsumsektor zu unterstützen. In London ansässig, wird sie eng mit Alex Stanić, dem Leiter des globalen Aktienteams von Artemis, und den anderen drei Mitgliedern des Teams – Natasha Ebtehadj, die im Juni hinzukam, Bobby Powar und May Laghzaoui – zusammenarbeiten.

GAM will Portfolio-Management im Bereich Luxusmarken ausbauen

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Bevor sie im September 2012 zu GAM Investments kam, war Ramachandran als Vice President im Wachstumsaktien-Asset-Management-Arm von AllianceBernstein tätig. Sie hatte auch Analystenpositionen bei Credit Suisse und der ESG-Ratingagentur Vigeo inne. Ihre Karriere begann sie als Analystin für asiatische Aktien bei Goldman Sachs.

GAM Investments dankte Ramachandran in einer Mitteilung für ihren Beitrag und ihr Engagement in den vergangenen Jahren. Das Unternehmen kündigte an, sein Portfolio-Management im Bereich Luxusmarken zu erweitern und will in Kürze diesbezüglich mehr verkünden.