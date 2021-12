Swiss & Global Asset Management erweitert Vertrieb

Ab Januar verstärken Remo Badertscher und Markus Lienert die Vertriebseinheit von Swiss & Global Asset Management in Zürich. Sie konzentrieren sich auf die Betreuung unabhängiger Vermögensverwalter und Family Offices in der Schweiz.Die beiden Neuzugänge kommen von Man Investments. Badertscher war dort zuletzt als Senior Beziehungsmanager tätig. Lienert betreute unabhängige Vermögensverwalter und Banken in Liechtenstein und der Schweiz.