Swiss & Global startet weiteren EM-Anleihefonds

Neuer Anleihefonds aus dem Hause Swiss & Global Asset Management: Enzo Puntillo, der Leiter Fixed Income Emerging Markets bei der Schweizer Fondsgesellschaft, managt den neu aufgelegten JB Emerging Markets Investment Grade Bond Fund (WKN: A1J75G). Er legt das Fondsvermögen in Schwellenländeranleihen in Hartwährung an. Dabei kommen nur Anleihen mit einem Investment-Grade-Rating (S&P: BBB- oder besser) infrage.Puntillo gewichtet einzelne Länder über oder unter, je nachdem wie sein Team gerade den fundamentalen Rahmen einschätzt. Im aktuellen Umfeld gibt es eine Übergewichtung in der Region Mittel- und Osteuropa, die Regionen Lateinamerika, Asien und Afrika sind dagegen untergewichtet.Die jährlichen Verwaltungsgebühren des Fonds betragen 0,90 Prozent.