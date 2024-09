Per Erikson wird zum 1. April 2025 neuer Gruppen-Investmentchef (Group Chief Investment Officer) bei Swiss Life – und führt als Geschäftsleiter (Chief Executive Officer) auch Swiss Life Asset Managers. Damit wird er gleichzeitig Mitglied der Konzernleitung. Erikson folgt auf Stefan Mächler, der Ende Mai 2025 in den Ruhestand geht. Mächler will sich laut einer Mitteilung von Swiss Life in verschiedene Projekte und Mandate außerhalb von Swiss Life einbringen.

Erikson verantwortet aktuell das Immobiliengeschäft

Erikson arbeitet seit 2007 bei Swiss Life. Seit 2015 ist er Mitglied der Geschäftsleitung von Swiss Life Asset Managers. In dieser Zeit leitete Erikson den Fixed-Income-Bereich, war Investmentchef in Deutschland und Frankreich sowie Geschäftsführer von Swiss Life Asset Managers Deutschland. Aktuell verantwortet er das Immobiliengeschäft.

„Per Erikson kennt die Geschäftsfelder von Swiss Life Asset Managers à fond: Das gilt für das Verwalten der Anlagen auf der Versicherungsbilanz ebenso wie für das Drittkundengeschäft“, sagt Matthias Aellig, Geschäftsleiter der gesamten Swiss-Life-Gruppe.