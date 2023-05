Teil der deutschen Geschäftsführung Ehemalige DWS-Managerin wird Vertriebsleiterin bei Swiss Life AM

Verena Pickhardt leitet ab 1. Juli den Vertrieb und das Marketing von Swiss Life Asset Managers in Deutschland, ihr offizieller Titel ist Head Sales & Marketing. Pickhardt wird zudem Teil der vierköpfigen Geschäftsführung von Swiss Life Asset Managers – in der sich zuletzt bereits einige Änderungen ergeben haben. So übernimmt Holger Matheis ab Juli 2023 die Geschäftsführung von Per Erikson, der dann als Head of Real Estate das gesamte Immobiliengeschäft von Swiss Life Asset Managers verantwortet.

Neben Matheis arbeitet Pickhardt künftig mit Finanzchef Christian Schmid und Jan Plückhahn zusammen, der neben seiner Funktion als Immobilienchef Deutschland (Head Real Estate Germany) bei Swiss Life Asset Managers ab Juli 2023 auch Vorstand von Beos ist und diese Position weiter innehaben wird. Die Position des Vertriebsleiters bei Swiss Life AM Deutschland war seit März 2023 nur interimsweise besetzt worden, damals hatte der bisherige Vertriebsleiter Michael Hennig das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen.

Pickhardt kommt von der DWS, wo sie zuletzt Head of Client Development war. Die Diplombetriebswirtin ist seit über 25 Jahren in der Versicherungswirtschaft und dem Finanzwesen tätig. Frühere Stationen waren BNY Mellon, Sal. Oppenheim, Munich Re, Gen Re sowie Meag und Ergo, wo sie im Vertrieb, im Kapitalanlagecontrolling oder im Marketing arbeitete.

Pickhardt berichtet bei Swiss Life Asset Managers an Mark Fehlmann, der den Vertrieb in Deutschland nach Hennigs Abgang interimsweise übernommen hatte. Fehlmann verantwortet weiterhin übergeordnet die Bereiche Vertrieb und Marketing für alle Länder, in denen Swiss Life Asset Managers aktiv ist, während Pickhardt künftig gezielt den deutschen Markt verantworten wird. Sowohl Fehlmann als auch Matheis zeigten sich erfreut, Pickhardt künftig bei Swiss Life Asset Managers begrüßen zu können.

Das macht Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Asset Managers verwaltet seit über 165 Jahren die Vermögenswerte der Swiss-Life-Gruppe. Neben der Kapitalanlage des Versicherungskonzerns übernimmt der Asset Managers auch die Vermögensverwaltung für Drittkunden in der Schweiz, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Großbritannien und den nordischen Ländern.

Per 31. Dezember 2022 verwaltete Swiss Life Asset Managers 253,3 Milliarden Euro Vermögen für die Swiss-Life-Gruppe, davon über 106,7 Milliarden Euro für das Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers als Immobilien-Manager in Europa tätig. Von den insgesamt 253,3 Milliarden Euro verwalteten Vermögen sind 90 Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers gemeinsam mit Livit insgesamt 22,2 Milliarden Euro an Liegenschaften. Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2100 Mitarbeitende in Europa.