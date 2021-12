Swiss Life besiegelt das Ende von AWD

Im November kündigte der Versicherer Swiss Life sein Programm „Swiss Life 2015“ an. Ein Programmpunkt war die Umbenennung von AWD in Swiss Life Select . Nun hat die Versicherungsgesellschaft den Markenwandel vollzogen: Ab heute präsentieren sich alle ehemalige AWD-Finanzkanzleien als Swiss Life Select mit neuem Unternehmenslogo.Darüber hinaus plant Swiss Life nach eigenen Angaben einen Abbau von bis zu 300 Stellen in den kommenden drei Jahren in Deutschland. Der Personalabbau bezieht sich auf alle Markteinheiten der Swiss Life in Deutschland, also Swiss Life, Swiss Life Select, Tecis, Horbach und Proventus. Damit sollen Personalkosten eingespart werden. 2012 hat der Finanzvertrieb seine Gewinnvorgaben massiv verfehlt.