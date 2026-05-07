Zum 1. Juli 2026 wechselt die Besetzung an der Spitze des operativen Geschäfts der Swiss-Life-Finanzvertriebe: Niels Schnittger rückt als neuer Betriebsleiter Finanzvertriebe (Chief Operating Officer, COO) in die Geschäftsleitung von Swiss Life Deutschland auf. Stefan Butzlaff, der die Position seit Juli 2024 innehatte, legt sein Geschäftsleitungsmandat nieder und konzentriert sich fortan vollständig auf seinen Vorstandsposten bei der Swiss-Life-Tochter Tecis.

Butzlaff (48) war vor zwei Jahren in die Geschäftsleitung aufgerückt, nachdem er zuvor seit 2007 für den Konzern tätig war – zunächst als Fachassistent des Tecis-Vorstands, später als Bereichsleiter für Vertriebsprozesse und seit 2014 als Co-Vorstand bei Tecis. Als COO verantwortete er die Bündelung der service- und vertriebsunterstützenden Prozesse für die vier konzerneigenen Finanzberatungsgesellschaften Swiss Life Select, Tecis, Horbach Wirtschaftsberatung und Proventus sowie die Digitalisierung der Vertriebs-Infrastruktur.

Co-Geschäftsführer von Swiss Life Select

Sein Nachfolger Schnittger (48) ist seit mehr als zehn Jahren bei Swiss Life Deutschland tätig. Er gehörte der erweiterten Geschäftsführung an, wo er zuletzt als Leiter Transformation aktiv war.

Seit April 2025 ist Schnittger zudem gemeinsam mit Christian Linnewedel Co-Geschäftsführer von Swiss Life Select – eine Funktion, die er parallel zum neuen Amt beibehält. Als COO übernimmt er neben den Prozessen und Digitalisierungsinitiativen auch die Verantwortung für das Tochterunternehmen FB Research.

Schnittger begann seine Karriere als Vorstandsassistent bei Swiss Life. Nach mehreren Stationen bei der Deutschen Bank kehrte er 2014 als Direktor der Vertriebssteuerung zu Swiss Life Select zurück.

Mißfeldt zieht sich aus Tecis-Vorstand zurück

Beim Finanzvertrieb Tecis kündigt sich unterdessen ein weiterer Übergang an: Der langjährige Vertriebsvorstand Sönke Mißfeldt zieht sich nach knapp 40 Jahren im Unternehmen bis April 2027 schrittweise aus dem Vorstand zurück. Anschließend bleibt er strategisch beratend und bei Schulungen eingebunden; für 2028 ist sein Einzug in den Aufsichtsrat der Swiss Life Deutschland Holding geplant.