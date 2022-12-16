Produktvergleich und Risikoprüfung Swiss Life Deutschland kauft Franke und Bornberg Research

Swiss Life Deutschland hat das Technologieunternehmen Franke und Bornberg Research gekauft. Außerdem beteiligt sich der Versicherer an der Franke-und-Bornberg-Tochter Vers.diagnose. Die Ratingagentur Franke und Bornberg verbleibt bei ihren bisherigen Besitzern.

Swiss-Life-Standort in Hannover: Swiss Life Deutschland firmiert ihre künftige Tochter Franke und Bornberg Research in FB Research mit Sitz in Hannover um.

Die Finanzberatungssparte von Swiss Life Deutschland hat zum 1. Januar 2023 die Franke und Bornberg Research mit den Vergleichs- und Analyseplattformen FB-Xpert, FB-Data, FB-Vertragscheck und FB-Check.it gekauft. Außerdem gehören dem Versicherer ab dem kommenden Jahr 51 Prozent der zu Franke und Bornberg gehörenden Risikoprüfungsplattform Vers.diagnose. Die Plattform führt Online-Risikoprüfungen für biometrische Versicherungsprodukte durch. Von dem Kauf erhofft sich Swiss Life Deutschland nach eigenen Angaben „technische Unterstützung beim Vergleich und der Beantragung von Versicherungs- und Vorsorgetarifen“.

Rating-Agentur nicht verkauft

Die Rating-Gesellschaft Franke und Bornberg betreffen die Transaktionen indes nicht, sie verbleibt bei ihren bisherigen Besitzern. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Swiss Life Deutschland firmiert ihre künftige Tochter Franke und Bornberg Research in FB Research mit Sitz in Hannover um. „Die Mitarbeitenden werden komplett übernommen“, verspricht Swiss Life. Sowohl der Markenauftritt als auch die Produktbezeichnungen bleiben erhalten. Auch die Vers.diagnose wird unverändert und unter gleichem Markennamen fortgeführt.

Neue Geschäftsführer

Katrin Bornberg und Michael Franke scheiden aus der Geschäftsführung der Franke und Bornberg Research aus. Ab Januar 2023 übernehmen Fabian Van Lancker (Sprecher der Geschäftsführung) zusammen mit Bastian Geisler und Stefan Stangl die Leitung der FB Research. Bei Vers.diagnose bleiben die bisherigen Geschäftsführer Katrin Bornberg und Dirk Ressel an der Spitze. Allerdings ergänzt ab Januar 2023 Stefan Stangl die Führungsriege.