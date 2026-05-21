Elefantenhochzeit im deutschen Allfinanzvertrieb: Swiss Life Deutschland übernimmt Wettbewerber Telis. Das neue Unternehmen soll zur Nummer 2 am deutschen Vertriebsmarkt werden.

Swiss Life Deutschland kauft die Telis Unternehmensgruppe mit Sitz in Regensburg. Mit der Übernahme will Swiss Life ihre Position unter den Umsatzriesen im deutschen Allfinanzvertrieb deutlich ausbauen.

Neben dem Kernunternehmen Telis Finanz sind auch das Deutsche Maklerforum (DMF) und die DEMA Deutsche Versicherungsmakler AG Teil des Deals. Über den Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Die Übernahme soll – nach Erhalt der behördlichen Genehmigungen – voraussichtlich im dritten Quartal 2026 vollzogen werden.

Nur die DVAG wäre noch größer

Die Telis-Gruppe zählt zu den fünf größten deutschen Allfinanzvertrieben. Sie beschäftigt rund 1.800 lizenzierte Beraterinnen und Berater und weist mehr als 350 Mitarbeiter aus. 2025 erwirtschaftete Telis einen Gesamterlös von mehr als 200 Millionen Euro.

Durch die Übernahme entsteht unter dem Swiss-Life Dach ein besonders gewichtiger Player am deutschen Vertriebsmarkt: Swiss Life Deutschland betreibt neben Swiss Life Select auch die Marken Tecis, Horbach und Proventus – und war damit laut „Cash-Hitliste“ der Allfinanzvertriebe bislang die Nummer 3 in Deutschland. Mit der Übernahme der Telis-Gruppe (derzeit auf Platz 5) - samt DMF und DEMA – sollen aus 6.200 bestehenden Beratern bald rund 8.000 werden.

Auch der Umsatz soll deutlich steigen: „Mit einem addierten Umsatz von nun klar über einer Milliarde Euro rücken wir zur Nummer zwei im deutschen Finanzberatungsmarkt auf“, streicht Dirk von der Crone, Chef von Swiss Life Deutschland, die anvisierte Position des Unternehmens heraus. Auf Platz eins würde dann weiterhin die DVAG stehen. Den Allfinanzvertrieb MLP plant Swiss Life Deutschland allerdings zu überholen.

Erstmals auch Maklergeschäft im Swiss-Life-Konzern

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Strategisch ist der Deal für Swiss Life Deutschland auch in anderer Hinsicht bedeutsam: Mit DMF und DEMA integriert der Konzern erstmals maklerbasierte Geschäftsmodelle in seine Vertriebsstruktur. Swiss Life Select, Tecis, Horbach Wirtschaftsberatung und Proventus agieren dagegen als gebundene Vertriebe.

Die Telis-Firmen sollen mit ihren Marken auch weiterhin vertrieblich eigenständig bleiben, verspricht man bei der Swiss Life Deutschland. Der Standort Regensburg solle erhalten bleiben, die Mitarbeiter würden weiterbeschäftigt. Allerdings gibt es Verschiebungen im Management: Im Zuge der Transaktion wird Sebastian Weigelt, bisher Leiter Intermediärvertrieb der Swiss Life Lebensversicherung SE, neuer Chef (CEO) der Telis-Gruppe. Dort löst er Martin Pöll ab, der ebenso wie Telis-Gründer Klaus Bolz und dessen Sohn André Bolz unter neuer Flagge lediglich beratend tätig bleiben.

Die bisherigen Vertriebsvorstände Sven Schöntag (Telis Finanz), Tino Blumenthal (DMF) und Philipp Gruhn (DEMA) führen ihre Aufgaben weiter. Neuer operativer Chef (COO) wird zudem Jens Kassow, bisher Bereichsleiter Vertriebssteuerung bei Swiss Life Deutschland.

In einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz betont Swiss-Lie-Deutschland-Chef von der Crone: