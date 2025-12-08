Herwig übernimmt bei Swiss Life auch die Finanzen
Der Finanzdienstleister Swiss Life Deutschland verkleinert seine Geschäftsführung. Finanzchef Daniel von Borries (60) scheidet zum 30. Juni 2026 aus der deutschen Niederlassung des Schweizer Versicherungskonzerns aus. Nach Unternehmensangeben erfolgt der Abgang auf eigenen Wunsch.
IT-Chef übernimmt zusätzlich Finanzressort
Tobias Herwig, im Führungsgremium bisher für das Thema IT und Digitalisierung verantwortlich, übernimmt den Aufgabenbereich ab dem 1. Juli 2026 zusätzlich. Seine Ernennung gilt auch für den Vorstand der Swiss Life Lebensversicherung. Damit schrumpft das rein männlich besetzte Gremium von sechs auf fünf Köpfe.
Der 50-jährige Herwig ist seit 2016 bei Swiss Life Deutschland tätig und seit März 2023 in der Geschäftsleitung. Vor dieser Position war er seit 2016 Teil des Finanzressorts und verantwortete als Bereichsleiter das Risikomanagement. Zuvor arbeitete Herwig bei der Allianz und der Managementberatung D-Fine.
Halbes Jahr lang Übergabezeit
In einer Mitteilung des Unternehmens erklärt von Borries, bis zu seinem Ausscheiden, das Großprojekt „Finance Transformation“ abschließen und eine geordnete Übergabe sicherstellen zu wollen.
„Der außergewöhnliche Geschäftserfolg von Swiss Life Deutschland in den letzten zehn Jahren ist eng mit Daniel von Borries verknüpft“, sagt Dirk von der Crone, Länderchef von Swiss Life Deutschland. Unter anderem habe der Umsatz im Finanzberatungsgeschäft in dieser Zeit mehr als verdoppelt werden können. Im Lebensversicherungsgeschäft sei beim Neugeschäftswert mehr als eine Verdreifachung erzielt worden.
Nachfolger Herwig schreibt bei Linkedin, dass seine beiden zukünftigen Posten für die Themen Finanzen und IT viele Gemeinsamkeiten hätten: „Beide haben Schnittstellen in alle Bereiche des Unternehmens und sorgen für wichtige Funktionen der Swiss Life Deutschland. Eine leistungsfähige technologische Plattform ist für unser Unternehmen ebenso entscheidend wie solides & nachhaltiges Finanz-, Risiko- und Kapitalanlagemanagement.“